Moto GP: Franco Morbidelli fue profeta en su tierra y tuvo su bautismo triunfal

El Italiano Franco Morbidelli, con la Yamaha satélite del equipo Petronas, ganó hoy su primera carrera en el Moto GP, tras vencer en el Gran Premio de San Marino disputado esta mañana en Misano, válido por la séptima fecha del año.

Morbidelli, pupilo de su compatriota Valentino Rossi, quien lo acosó ferozmente durante las primeras vueltas, fue escoltado por su connacional Francesco Bagnaia (Ducati) y el español y Johan Mir (Suzuki).

Completaron los diez mejores: Rossi (Yamaha), Alex Rins (Suzuki), Maverick Viñales (Yamaha), Andrea Dovizioso (Ducati), Jack Miller (Ducati), Takaaki Nakagami (Honda) y Pol Espargaró (KTM).

