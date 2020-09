Villarino reafirma su compromiso con el medio ambiente

En el marco del desarrollo de una clara política tendiente a la preservación del medio ambiente, que viene llevando a cabo en los últimos años, el municipio de Villarino pasó a formar parte del Pacto Global de Alcaldes por el Clima y la Energía.

La pertenencia a este selecto grupo de municipios que piensan en el futuro del planeta, exige la implementación de medidas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, prepararse para los impactos del cambio climático, aumentar el acceso a la energía sostenible y, por supuesto, someterse al seguimiento del progreso para cumplir estos objetivos.

En este marco, el municipio de Villarino desarrollará y reportará anualmente al GPoM -por sus siglas en inglés- un inventario de emisiones de gases de efecto invernadero a escala municipal y una evaluación de riesgos climáticos y vulnerabilidades.

También planteará objetivos mensurables para reducir y limitar las emisiones de gases de efecto invernadero; compartirá su visión y metas de adaptación, basados en evidencia científica, para aumentar la resiliencia local ante el cambio climático; buscará mejorar el acceso a energía sostenible, y planteará un plan para abordar la mitigación y adaptación del cambio climático, y el acceso sostenible a la energía, incluidos disposiciones para evaluaciones y revisiones regulares.

Esta posibilidad, señaló el intendente Carlos Bevilacqua a “La Nueva.”, llegó a través de la Red Argentina de Municipios contra el Cambio Climático, integrada por más de 200 comunas que llevan adelante distintos programas que articulan con organismos internacionales.

“Para formar parte, tuvimos que llevar a cabo un informe sobre gases de efecto invernadero, que presentaremos en los próximos días. Lamentablemente no nos dio bien, por tratarse el nuestro un municipio muy extenso, con una gran carga animal. Ellos, por su parte, nos señalarán los indicadores que tenemos que mejorar”, reconoció.

El jefe comunal señaló que, en el marco del convenio, se financiará la conversión del sistema eléctrico del municipio y de las delegaciones, que pasarán a utilizar paneles solares en su totalidad.

“Existen distintos objetivos que se proponen, como hacer más eficiente el uso del gas y la electricidad, o la utilización de luces LED en el alumbrado público. A esto se sumará, por nuestra parte, la llegada de una estación de carga de autos eléctricos en comodato con una empresa de construcción de estos vehículos”, dijo.

Bevilacqua reconoció que, en materia de tratamiento de residuos, se comprometieron a imponer la separación en origen antes de finalizar 2023 en todas las localidades del distrito, mientras que en agricultura se aplicará un programa para suelos degradados y se apoyará a productores que quieran emplear sistemas de bombeo con alimentación a través de paneles solares.

Según Bevilacqua, el integrar este ente representa un "reconocimiento internacional para el distrito de Villarino.

“Cuando asumimos en 2015, se creó la Agencia Ambiental para trabajar sobre políticas ambientales en nuestro distrito, pensando en un Villarino verde e imponiendo las condiciones para que llegaran emprendimientos ecológicos como los parques eólicos y la planta de biogás”, recordó el jefe comunal.

A través de estas políticas, agregó, el municipio pudo empezar a trabajar con organismos internacionales, accediendo a programas globales de cuidado del medio ambiente, como este firmado recientemente.

"Solo siete municipios argentinos forman parte de él", finalizó.

Qué es el Global Covenant of Mayors for Climate & Energy

El Global Covenant of Mayors for Climate and Energy (GcoM) es la mayor alianza mundial de alcaldes y líderes locales comprometidos con la acción climática, y visualiza un mundo donde alcaldes comprometido y gobiernos locales que aceleran iniciativas energéticas y climáticas ambiciosas y mensurables.

Estas directrices tienen como objetivo conducir a un futuro inclusivo y justo, de bajas emisiones y resiliente al clima, que ayude a cumplir y superar los objetivos del acuerdo de París.

Entre los objetivos, se deben tomar medidas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, prepararse para los impactos del cambio climático y aumentar el acceso a la energía sostenible.