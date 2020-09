"En Bahía se contagió el 0,50% de la población, es un número contundente", dijo Gay

El intendente Héctor Gay dialogó esta tarde con La Nueva. sobre la situación sanitaria de Bahía Blanca y aseguró que no se puede hablar de un colapso en el sistema hospitalario.

"Cuando vamos a los números concretos, la verdad es que la palabra colapso que alguno ha utilizado está lejos de la realidad", comenzó diciendo Gay.

Y luego detalló: "Al día de hoy, estamos alrededor de 1.500, 1.550 pacientes contagiados desde que empezó la pandemia; eso es el 0,50 % de la población de Bahía Blanca. Estamos hablando de una pandemia, 0,50 % es un número contundente. De ese 0,50 %, alrededor del 80 % no pasó por ningún hospital porque fueron asintomáticos o leves, con lo cual por tratarse de una pandemia la situación es absolutamente manejable".

Como otro dato contundente señaló que más allá de los hospitales están las unidades extrahospitalarias, donde "tenemos hoy 187 camas disponibles y al día de ayer teníamos 8 ocupadas; si bien son camas que tienen baja complejidad (no es para todo el mundo), si el sistema estuviera cerca del colapso no podríamos tener solo 8 ocupadas".

Gay dijo que al analizar la situación hay que ver los 8 hospitales que tiene la ciudad: "El otro día, cuando con razón, el director del Hospital Municipal salió preocupado porque se le completaban las camas, el Hospital Italiano estaba todo vacío y el Penna tenía una cantidad importante de camas porque, inclusive, nos está ayudando que están viniendo pocos pacientes de la zona".

El intendente dijo que actualmente tienen tres preocupaciones: primero, el personal de salud, "que está empezando a sentir las consecuencias de una situación larga, se contagia y hay que aislar"; segundo, "la desaprensión de un sector de la sociedad que, si bien es minoritario, evidentemente no quiere respetar ni las distancias ni el uso de tapabocas ni el alcohol en gel"; y tercero, el tema geriátricos.

Indicó que ayer hubo una veintena de personas contagiadas en un geriátrico, donde se armó una burbuja y todos quedaron en tratamiento. De todas maneras, aseguró que es un tema complicado porque pertenecen a un grupo de riesgo y remarcó la importancia del cuidado de los jóvenes, que "al bajar la edad promedio de contagio, se ven más afectados".

"Si se contagia un sector juvenil, pasa desapercibido y ni siquiera va a un hospital, pero esa gente contagia. Hoy los contagios son sociales, básicamente; no tenemos casi contagios en empresas, muy pocos en comercios y en las actividades con protocolos. Los contagios están en los contactos sociales, en los jóvenes que van a tomar mate al Paseo de las Esculturas y hay 10 con un solo mate, en las reuniones dentro de las casas", detalló.

Y añadió: "Ese es el tema más complicado y viniendo ahora la Fiesta de la Primavera realmente nos preocupa, porque es un sector al que intentamos llegar con todos los elementos. Este fin de semana vamos a volver a salir como lo hicimos el pasado con barbijos y folletería para tratar de convencer de que hay que autocuidarse, pero no es fácil".

Tras la consulta sobre la posibilidad de incorporar más gente al sistema de salud para compensar las bajas, respondió que "tanto los hospitales públicos como privados permanentemente tienen abierta la incorporación, pero el problema es que no hay gente". En ese punto explicó que dentro del personal de salud se incluyen médicos, enfermeras y mucamas; y "la positividad en el mercado sobre todo en el rubro enfermería es muy escasa".

Gay sostuvo que no se prevé volver a fase 1 porque "no hay ningún lugar del país en esa fase" y "salvo que el presidente o el gobernador dispongan el botón rojo, como ellos dicen, hoy se está viendo que no tiene demasiado sentido porque terminás castigando a los comercios, a las empresas y a las actividades que están cumpliendo protocolos; y no cambiás la conducta de la gente que hoy no hace caso ni mejorás la situación".

"Mar del Plata, que es un punto para nosotros de referencia, hace 10 días dispuso volver a fase 3 porque creía que lo iba a contener; en ese momento estaban en 200 casos diarios, ayer tuvieron 331 y ya pasaron los 6.000 desde que empezó la pandemia, entonces estamos en una situación compleja porque los contagios están creciendo en todo el país", ejemplificó.

Con respecto a nuevos permisos, consideró que "en este momento no vemos que haya margen para nuevas habilitaciones".

"De la gran mayoría ya está la habilitación. El tema del fútbol no está habilitado en el orden nacional; no es una cuestión contra el Fútbol 5, seguimos guiándonos por lo que deciden Provincia y Nación. Y el tema de los viajes se está tratando; se están analizado protocolos e incluso están hablando de reanudar a mediados de octubre algunos vuelos de cabotaje pero no sabemos si Bahía Blanca estaría dentro de esa posibilidad, es una alternativa que obviamente no manejamos desde el Municipio", aseguró.

Por último, se refirió a los testeos y a las sanciones por incumplimientos en el marco del aislamiento.

"No tiene sentido hacer más testeos si no los podemos procesar. El laboratorio del Penna tiene un tope de 140 testeos por día, entonces no podemos hacer 300 testeos. De todos modos se están haciendo y parte del aumento de los casos tiene que ver con que hemos ido a los barrios con el plan Detectar", indicó.

Contó, además, que en los laboratorios privados hay problemas porque "algunas obras sociales importantes no cubren los testeos en ese sector, entonces hay un cuello de botella en el Penna".

Sobre las sanciones económicas para las personas que no cumplen con las reglas, aseguró que se están haciendo: "Las actas las labra el Municipio, de hecho tenemos una cantidad impresionante desde marzo hasta ahora, que pasan a la Justicia y la Justicia dictamina las sanciones. Justamente esta semana tuve alguna noticia de que empezaron a llegar las primeras sanciones, que en algunos casos son trabajos comunitarios".