Senadores de Juntos por el Cambio pidieron citar a Frederic por la toma de tierras en Río Negro

El interbloque de Senadores de Juntos por el Cambio presentó hoy un proyecto de resolución en el que pidió citar a la ministra de Seguridad, Sabina Frederic, para que informe "sobre distintas cuestiones relacionadas con la situación de toma de tierras en la provincia de Rio Negro".

El senador Pablo Daniel Blanco, autor de la iniciativa, instó además a que Frederic "defienda la soberanía nacional, los derechos humanos y la propiedad privada".

"La ministra no hace más que alentar la inseguridad con su pasividad. Quienes ocupan tierras en la Patagonia Cordillerana no sólo lo hacen por la fuerza sino que, además, desconocen la jurisdicción y potestad del Estado argentino", planteó el senador de Juntos por el Cambio.

Al respecto, Blanco se quejó de que Frederic "en vez de ponerse del lado de las víctimas está criminalizando su protesta", por lo que le pidió que "haga a un lado el zaffaronismo y defienda a quienes tiene que defender".

"A casi nueve meses de asunción de este Gobierno, no sólo se ha puesto de manifiesto que este mecanismo ha sido ineficiente para la resolución de la situación, sino que se nos encontramos frente a una escalada de violencia preocupante en la región contra los pobladores y que se disemina al resto del país donde la práctica de la toma de tierras se está tornando habitual", planteó el frente opositor.

La semana pasada, Blanco había presentado junto a otros senadores de su espacio un proyecto para solicitarle al Poder Ejecutivo que informe los casos de violación de la propiedad privada o del Estado Nacional en jurisdicción de la Administración de Parques Nacionales-Parque Nacional Nahuel Huapi por toma de tierras por parte de supuestos miembros de la comunidad mapuche Lafken Wincul Mapu.

"Este es un tema que nos preocupa desde siempre. No constituye novedad. Lo nuevo y alarmante es la que la ministra no haga nada o proponga mesas de diálogo con delincuentes. Con los delincuentes no se negocia", finalizó Blanco. (NA)