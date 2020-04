Comercios: "Los más chicos no van a poder aguantar mucho más"

"Me llaman muchos desesperados y estamos preocupados. Hay comercios chicos que no van a poder aguantar mucho más, que si no funcionan un poquito van a caer. Y como caen ellos, caen los más grandes después. Por eso, si se puede trabajar de a poco, yo estaría contento".

La frase corresponde a Luis Amore, integrante de la Corporación del Comercio, Industria y Servicios de nuestra ciudad, en medio del aislamiento obligatorio por el coronavirus que, según dichos del presidente de la Nación, va a continuar.

En diálogo con el programa Hechos de Radio, por LU2, Amore dio a conocer que circula entre los comerciantes una encuesta de opinión, llamada "El día después" y que finalizará mañana al mediodía.

"Estamos trabajando en implementar un formato de horario corrido. Toda esta idea es para el día después de la cuarentena, con una propuesta mínima que hicimos que implica, dentro de las posibilidades, hacer un horario de 10 a 18. También trataremos de achicar el sábado a la tarde, que es una actividad extra para nosotros", sostuvo.

Amore aclaró que trabajan no solo con comercios del macrocentro, sino de todos los sectores, ya que "entre todos tendríamos que salir de esta situación".

"Presiento que la mayoría tendría que estar de acuerdo. Hoy el comercio tiene ingreso cero desde hace 20 días y se hace difícil sostener todo esto. El tema es ir arrancando, con las medidas que correspondan y con un horario más corto", añadió.

"Hoy hablamos del 13 —continuó— y se comenta del 23... (el día después) va a ser cuando todos estemos tranquilos para salir a la calle. Tengo miedo de salir a trabajar y volver a caer en otra cuarentena que sería más grave para todos y para el comercio también".

Por último, Amore contó que "con los sueldos de marzo la mayoría está haciendo el intento de pagarlos" y que "el empleado no tiene la culpa, por lo que lo primero que se descartó es no pagar los sueldos".