La incertidumbre del bahiense que vive la cuarentena en Venezuela

Por Ricardo Sbrana - rsbrana@lanueva.com

De alguna manera el golpe que asestó el coronavirus en China, Europa y Estados Unidos minimizó la grave situación social que todavía vive Venezuela por motivos políticos y económicos.

Desde ese país el bahiense Cristian Lambrecht le contó a “La Nueva.” el impacto que tuvo la pandemia y cómo sobrelleva la cuarentena.

“Acá empezó casi una semana antes que en Argentina. Las medidas que se tomaron inmediatamente fueron la del confinamiento. Se puede transitar en la calle hasta las cinco de la tarde, sí o sí con barbijo. Al igual que en los supermercados, donde podés entrar sin barbijo. Hay insumos, no hay escasez de alimentos ni de ningún otro tipo de material”, dijo Lambrecht.

“Al contrario de lo que pueda suponerse, no hay caos ni paranoia. Al menos no se ve en las calles de Caracas, donde están todos los locales comerciales cerrados salvo farmacias y supermercados. Con respecto a la cantidad de infectados, oficialmente está cerca de 140 y 3 o 4 muertos”, agregó El Ruso.

Llegó a Venezuela para desempeñarse como preparador físico de Guaros de Lara, a las órdenes del entrenador argentino Fernando Duró. Meses después y con el mismo staff (hoy se completa con Pablo Favarel y Bernardo Murphy como asistentes técnicos), se incorporó al seleccionado mayor.

Desde la izquierda, Pablo Favarel, Cristian Lambrecht y Fernando Duró.

“Hay que considerar que a pesar que Pablo y yo tenemos la misma edad y Bernardo unos cincuenta y pico, vamos bien con la estadía en el departamento. En situaciones de crisis uno tiene que amoldarse a tiempos y necesidades de los demás”, afirmó.

La cuarentena los tomó por sorpresa, en medio de la presentación de un proyecto deportivo.

“Nos quedamos acá una vez finalizada la ventana FIBa. contra Argentina, para armar un programa para la Federación Venezolana de Baloncesto. Pero justo dos días antes de la presentación oficial, se declaró el confinamiento. Quedó todo postergado hasta nuevo aviso”, dijo el ex PF de Bahía Basket.

A pesar que vive en un departamento junto con los asistentes técnicos, Lambrecht no ocultó su preocupación por la situación que le toca vivir.

“Físicamente estoy acá, pero tengo la cabeza en infinidad de lugares... Hay muchas cosas inciertas. No es nada fácil estar en esta situación, fuera de casa y fuera de tu país. No sabemos cuándo volveremos. Tenemos un pasaje de avión para el 30 de abril, pero no sabemos si lo tomaremos o no. Dependerá de aerolíneas, aeropuertos y decisiones políticas y sanitarias que se tomen”, concluyó.