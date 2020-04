Ricardo Juncos: “Cuando se tiene este tipo de fanatismo en el poder puede ser gravísimo”

Por Tomás Arribas / tarribas@lanueva.com

(Nota publicada en la edición impresa de hoy)

A través del testimonio del constructor argentino Ricardo Juncos, uno puede percibir la incredulidad del ciudadano estadounidense ante el "accionar" de sus gobernantes para combatir la alarma mundial que generó el coronavirus.

Desde Indiana (Estado de Indianápolis), donde reside junto a su esposa e hijos, el titular del Juncos Racing, equipo de competición de la Indy Car e Indylights (las categorías de monopostos más importantes de norteamérica), habló con “La Nueva.” y manifestó la preocupación que reina hoy en uno de los países del Primer Mundo.

"Previo al anuncio formal del presidente días atrás, decidimos aislarnos y hacer cuarentena preventiva lo máximo posible. De hecho, hace más de 3 semanas que mis chicos no van más al colegio y que nosotros nos aislamos por completo", expresó el ex volante de Sport Prototipos en el país.

"Tengo familiares en el norte de Italia--agregó--, lo que me permitió ver desde un primer momento lo que podía llegar a generar todo esto. Es por eso que, antes que se decrete la cuarentena obligatoria en nuestro estado (en otras partes del país no se decidió lo mismo), tomamos precauciones por nuestra propia cuenta".

Sabida es, a esta altura de la mediatización del tema, la postura inicial asumida por el actual gobierno de los Estados Unidos ante la incontrolable propagación del Covid-19; situación que se podrá lamentar en un corto plazo.

"Es un país con 360 millones de habitantes, no podés tomar apenas algunas medidas y encima extremadamente tarde. Y digo algunas, porque en varios estados la cuarentena no es obligatoria sino recomendatoria. Y tampoco podemos culpar a la gente, cuando es el estado el que no actúa. Tenemos un presidente que confunde mucho, y que hasta hace unos días decía que era un virus así nomás y algo mediático en contra de su campaña política. ", enfatizó Juncos.

"Cuando se tiene ese tipo de fanatismo en el poder puede ser gravísimo. En dos o tres semanas puede ser catastrófica la situación para el país. Hasta no hace mucho, en los aeropuertos se vio muchísimo movimiento, por lo que uno piensa que la mayoría de ellos están contagiados, y recién lo sabrán en un tiempo. Mientras, en ese tiempo ya habrán contagiado otros tantos ciudadanos", lamentó.

"Un problema grande"

Como todo empresario, el freno absoluto de la economía golpea bajo y pone en jaque la situación presupuestaria particular de cada propietario. Y, por supuesto, el Juncos Racing no está exento de ello...

"Decidí cerrar las puertas del equipo hace dos semanas, luego de la carrera cancelada de Saint Petersburgo (IndyCar). No trabajamos más y mandamos a todos los empleados a sus respectivos hogares a cuidarse. Por supuesto que ello es un problema grande para nosotros, porque muchos clientes no tienen cómo pagarte. Estamos esperando medidas del gobierno que ayuden a empresas como la nuestra a solventar esta crisis", contó.

"Actualmente solo trabajo en la agenda administrativa. En unos días termino de plasmar un programa desarrollado desde hace 4 años para formar parte del "eSports", lo que es la simulación de carrera en el campo virtual, donde anunciamos días atrás la participación del Juncos Racing en distintos niveles Pro y con pilotos de varios países", expresó Juncos sobre esta nueva incursión en competencias virtuales, donde su equipo será de la partida en el "Campeonato de las Estrellas" del Súper TC2000.

"Fueron acertadas"

La mayoría de los argentinos nativos con residencia en el exterior consultados sobre el tema, y en base a la vivencia propia, coinciden en elogiar la postura del presidente de la Argentina, Alberto Fernández, ante la llegada del coronavirus.

"Las medidas tomadas por el presidente fueron acertadas, tomadas en tiempo y forma. Dentro de las herramientas que estaban a disposición, en base a la situación sanitaria del país, me parece que se adelantó la jugada cuando tenía que hacerlo", apuntó Juncos.

"Estoy sorprendido, no esperaba esa actitud en un gobierno como el nuestro. Pero me saco el sombrero, porque priorizaron lo que realmente importaba. Me gustó mucho la unión que hubo entre todas las partes, aún con las diferencias ideológicas. Esto es algo así como cuando jugamos un mundial de fútbol, acá hay que olvidarse del color de la camiseta, estar juntos y tirar todos juntos hacia adelante", sentenció.