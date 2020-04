Por Fabián O. Rodríguez / farodriguez@lanueva.com

En 2018, Diego País tenía el bolso listo y su regreso a Bahía Blanca era inminente. Atrás había quedado una interesante carrera como futbolista en Costa Rica, pero tras más de diez años en dicha nación había decidido pegar la vuelta al pago chico. Sin embargo, casi como una gambeta al destino, el delantero nacido en Olimpo recibió un llamado que cambió el curso de su historia. Una pelota le cayó del cielo y el 9 –fiel a su estilo-- no la desperdió. Sonó el teléfono y un ofrecimiento le sacó una sonrisa, aunque aún incrédulo por la propuesta. Llegaba el momento de mostrar su chapa frente a los micrófonos y las cámaras. Y una vez más, el “Dios del Gol” --como alguna vez fue apodado en las tierras ticas-- aceptó el desafío con el olfato que lo distinguía.

Hoy a los 43 años, aquel fornido atacante de pelo largo y barba, es uno de los referentes periodísticos del fútbol costarricence. Combina radio y TV para terminar de ganarse definitivamente al país que lo cobijó.

En un mano con La Nueva, sin nada de cassette y con el histrionismo como bandera, País deja un título en cada frase.

La risa, la tristeza, las anécdotas y las odiseas futboleras forman parte de un personaje que se ganó un nombre a más de 9 mil kilómetros de distancia.

Con Diego da lo mismo empezar por el inicio o por el final, la charla fluye, siempre, naturalmente. Toca y pasa...

Y abre el fuego como nadie, con una frase que hace ruido por si sola y en la que seguramente muchos se sentirán identificados.

“Hoy te puedo decir que, sinceramente, me costó mucho el tema del retiro, a tal punto que me sentía un inútil. No sabía qué conseguir o cómo seguir. Pero una vez que pasó la tormenta, en el día a día y en lo psicológico, me pude sacar el chip y hoy no extraño ser jugador de fútbol. Me gusta estar afuera y comentarlo”, dijo.

El exdelantero lleva 6 años sin venir a Bahía y 19 desde que se fue a probar suerte al exterior.

“Parece mentira pero es casi la mitad de mi vida. Hace casi cinco años que resido en San José, la capital de Costa Rica y casi 13 años en este país. Dejé el fútbol hace cinco años, en un equipo de segunda división, Barrio México”, recordó.

“Antes había tenido otro retiro, pero me costó adaptarme y me agarraron ganas de jugar otra vez. Es normal en casi todos los jugadores y es una situación que me gustaría abordar más adelante. La vida después del retiro, que es un tema más profundo de lo que muchos imaginan”, disparó.

--Y, pese al momento, te sigue dando vueltas en la cabeza.

--Es que la cabeza de un futbolista cambia cuando te retirás. Vivía en la comodidad de ser futbolista, pero me dieron una segunda oportunidad en mi vida y fue muy gratificante. Ya pasó ese feo momento. Este es espectacular y me supe ganar el respeto y la confianza del ambiente futbolístico. A los programas, vienen presidentes de los clubes, el titular de la Federación, jugadores destacados, técnicos de selección y demás. Sigo aprendiendo y doy gracias siempre.

--¿Cómo fue la llamada que cambió tu destino?

--Hace dos años, cuando tenía todo listo para regresar a Bahía Blanca, me llamaron de Repretel, Canal 6, uno de los dos más importantes de Costa Rica, para formar parte de un proyecto que se llama “Conexión Fútbol”. Me reuní y me dieron la posibilidad de integrar el staff del programa, con la opción de formar parte además de la emisión radial de “Escenario Deportivo”, que va todos los días de 12.30 a 14.

--Conociéndote, nada te amilanó. ¿O sí?

--Para nada. Vos sabés que siempre me gustó la radio desde que soy chico. Incluso, me fascinó la temática del programa y, desde el 12 de marzo de 2018, empezamos esta doble aventura periodística.

“Después de dos años, y teniendo en cuenta el tema del coronavirus, salimos del aire con el programa de TV. Sinceramente, nos fue muy bien. Se inició con la idea de hacerlo durante seis meses y llevamos dos años”.

--Y te volviste a sentir pleno.

--Sin dudas. Siento el cariño de la gente, todo me suena muy familiar y creo que me quieren por cómo soy. Lógicamente, como todo el mundo, estoy dolorido con la situación que estamos viviendo.

“Por fortuna continúo en la radio, aunque con menos horas al aire. Charlamos como está viviendo todo esto el medio futbolístico de Costa Rica y los chicos que están en el exterior.

Costa Rica no escapa a la realidad mundial

“La gente está asustada, pero a su vez están respetando la cuarentena como pasa en Argentina. Yo llevo más de un mes encerrado y se hace duro. Y es una situación de incertidumbre con lo que va a pasar. Hoy sólo se piensa en la salud y el fútbol queda en otro plano”, señaló.

También está al tanto de lo que pasa en nuestra tierra.

“Escucho constantemente mucho radio argentina y llegan los datos que tienen allá. Tengo contacto a diario con mis Viejos (Nilda y Jorge), con mis amigos y charlamos. Pero no hay mucho que hablar porque estamos todos atravesando lo mismo. Nos damos fuerzas y cariños y agradecemos que estamos bien en esta cuarentena que nos toca atravesar”, se sinceró.

--Mejor hablemos de la pelotita.

--Dale. Analizo mucho el fútbol de acá, la Selección local, etcétera. Antes miraba más Champions, pero como justo el programa de radio va a la misma hora que los partidos en Europa, se complica verlos en vivo.

--¿Qué proyectás?

--Estoy tratando de hacerme un futuro, con la ilusión de hacer lo que me gusta. La gente me aceptó y tuve muy buena repercusión pese a que incursioné casi por casualidad. Estoy tratando de mejorar día a día y dar buena información.

--¿Cómo sos como analista?

--Soy directo. Me gusta hablar de fútbol y lo más ecuánime posible. Por ahora estoy trabajando en la radio y el programa en tele (Conexión) dejó de salir en vivo hace un par de semanas. Después veremos qué pasa y cómo sigue todo.

--En otro momento, hubiese apostado que te veía como futuro DT. ¿Por qué no?

--Porque desde que encontré lo de los medios, me encantó. Y más cuando veo como se manejan en el fútbol en cuanto a los resultados y con los técnicos que van y vienen. Hoy ni lo pienso.

En cada pueblo, una anécdota...

--Repasamos tu particular carrera. ¿Te parece?

--Dale. Olimpo, Sporting, Deportivo Merlo (se escuchan risas de fondo)...

--Detenete ahí. ¿Por qué la risa?

--Porque fue un paso fugaz. Me acuerdo que estaba Ledo (Jorge) en Olimpo, que en paz descanse, y Luis Díaz era el técnico.

--Alguna vez me dijiste que en el lugar donde vivían, completá la frase...

--Aniquilaron a Terminator, ja ja. Con Luis (por Díaz) iniciamos muy mal mi era de profesional, pero después nos encontramos en Bella Vista y dejé los rencores de lado. Un gran tipo.

--Seguí.

--En 2001, cuando llegó Alfaro (Gustavo) y ascendieron a Primera, me fui a Italia a probar suerte. Llegué a San Martino di Lupari y jugué en el equipo del pueblo donde vivía mi tío (Luparense Calcio).

--¡Esa historia no la sabía!

--Mi tío me llamó para mi cumpleaños, creo que en julio. Me dijo que yo le había dicho a los 18 años que quería conocer Italia y que me regalaba el viaje. Me cayó de sorpresa total. Tenía 24 años. Y le dije “bueno, dale”, ja ja.

“Me mandó el pasaje, me fui un mes a su pueblito y ni conocí Italia, ja ja. Me comió la cabeza, me encantó y me volví a Argentina solamente para avisar que me volvía a Italia”.

--¿Y el pase?

--Me acuerdo que hice todos los contactos con Ledo para quedar libre y quería pedir 50 mil euros.

--Imagino tu respuesta. Graficala con las palabras textuales.

--Le dije: ”Jorge, ni me conocen. Pediles 5 mil y en otro momento hacemos plata”.

--¿A lo que Ledo respondió?

--Nooo, nooo... Vos sos un muerto (pone voz ronca), ja ja.

--Contá el final de la historia.

--Me compré el pase con lo que Olimpo me debía en ese momento, unos 20 mil dólares, y me fui otra vez a Italia como el “Chavo del 8, con el palito cuando lo echaron de la vecindad”.

--A empezar otra vez de cero.

--Sí. La idea era ir a un equipo profesional o semiprofesional, pero no podía por el tema de los documentos. Así arranqué mi gira por el ascenso italiano, que tan bien vos conocés porque siempre seguiste mis pasos.

“Después estuve en Rovereto, bien al norte, Casaleone y La Serenísima de Mántova.

--¿Hasta qué?

--Volví a Argentina, jugué y tuve una etapa espectacular en Bella Vista donde me trataron de diez y me fue super bien, al igual que en Sporting antes. Dos clubes de la p... madre.

“Después, gracias al buen desempeño que tuve en esa época, donde metí muchísimos goles en Bella Vista, y por intermedio de Rómulo Severini, quien me dio una gran mano, me llegó la chance de ir a Costa Rica. Creo que si esos goles los hubiese metido en la B Nacional, hubiese jugado con Rodrigo Palacio en el Inter, ja ja”, ironizó.

El choripanero

La historia en el país caribeño ya es más conocida. Pérez Zeledón, Cartaginés, San Carlos, Herediano, Carmelita y Barrio México fueron sus clubes. Y Diego volvió a sacar pecho.

“Soy el extranjero y argentino con más goles en la historia del fútbol costarricense”, se jactó.

--¿Y el único que puso una venta de choripanes?

--Ja, ja. Cómo te acordás de todo. Una vez que me retiré, fui a hablar con el gerente general de Herediano. Le pedí trabajo y en 5 minutos me dio un local. Heredia estaba de moda, salía de una gran crisis e iban 9 mil personas al estadio. Con el 10 por ciento de esa gente que pasara por el local ya era un gran negocio, así que decidí poner un local de choripanes. Pero era muy top, con pantallas gigantes, toda una innovación. Se llamaba “Voy de 9” y fue un gran kiosquito por medio año, ja ja. Fue una lindísima experiencia.

El hincha de Olimpo que hubiese jugado en Villa Mitre

--Hace mucho me dijiste que te hubiese gustado jugar en Villa Mitre. Hoy, ¿lo reafirmás?

--Por supuesto que sí. En un momento quise jugar en Villa Mitre en el Argentino A porque sentía que tenía la experiencia y la capacidad de ser el 9 en cualquier equipo de Bahía Blanca.

--¿Qué creés que piensa el hincha de Olimpo?

--Que no está mal porque uno no tuvo la continuidad que buscó en ese momento como profesional. Es el equipo de mis amores y en el que pude debutar; hice goles hasta en la B Nacional, pero nunca me sentí el 9 titular de Olimpo.

En la charla, aparece una foto vistiendo la 9 del aurinegro y con Osvaldo Rafael López, en ese entonces defensor de Cipolletti, como estampilla.

--Creo que fue un viernes de noche (NdR: fue un miércoles de noche). Gustavo Echaniz agarró el equipo en una situación complicada, como siempre, y me puso de titular con la 9.

--¿Y qué más?

--Una alegría enorme. Ese día hice un gol y ganamos.

--El colega ”Cocho” López me recordó el día que debutaste en Primera con Olimpo. ¿Qué te viene a la mente?

--¡Cómo me voy a olvidar!. Centro y gol de cabeza, papá. Andragnez el arquero de Huracán.

--¿Sabías que entraste a los 41 minutos por “Pocho” Troyansky y a los 43 metiste el gol?. Fue el último partido de Pagnanini como DT.

--Ja, ja. Me acuerdo de todo, salvo de que fue el último partido de Pagnanini. Es más, donde debutaba hacía goles. Creo que en la B Nacional con Olimpo también convertí (NdR: fue en el traspié ante San Martín de San Juan 3 a 2), en Italia y en Costa Rica (Pérez Zeledón) metí dos goles en mi primer partido, uno de rabona.

Con acento bahiense

--El que te escucha hablar dice que no estuviste ni un año en Costa Rica.

--Ja, ja... Todo el mundo me dice lo mismo. Hablo con modismos ticos porque hace mucho que estoy acá, me encanta y me sale naturalmente, pero el acento jamás lo podría modificar. Va con mi personalidad. Creo, ja ja...

--¿Qué será de tu destino?

--La idea es quedarme acá, si Dios quiere. Uno nunca sabe, menos en esta época. Es difícil para todo el mundo y no es literal. Quiero seguir trabajando acá, siendo el mejor profesional posible. Amo este país, me encanta y es mi segundo hogar o el primero.

Los números nuestros

--En Olimpo: 112 partidos, 44 goles y 4 expulsiones.

--En Sporting, 19 cotejos, 9 goles y una roja.

--En Bella Vista, 29 partidos y 17 goles.

Datos estadísticos y síntesis: Eduardo “Cocho” López.