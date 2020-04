Las razones detrás del sorpresivo cambio de look de Almeyda

El entrenador Matías Almeyda exhibe hoy un cambio de look radical: pelado y con bigotes. Un giro total en su apariencia respecto del “Pelado” que conoció el mundo del fútbol.

Si bien el propio DT se encargó de negar cualquier misterio alrededor de su decisión, admitió que se inclinó hacia una nueva filosofía de vida.

“Hacía años que venía amagando que me lo cortaba o no me lo cortaba, para el día que me quede pelado de verdad. Hay que verse, pero no lo hice por nada en especial. Yo digo que podés cambiar por afuera, estar más gordo, con menos pelo, pero lo importante es lo que está adentro”, explicó Almeyda en una nota concedida a Enganche.

El actual entrenador de los San José Earthquakes de la liga estadounidense de fútbol (MLS) también dio los motivos que lo llevaron a adoptar el “código Bushido” de los samurais, tras superar un cuadro depresivo.

“Eran siete puntos con los cuales ellos vivían: la honestidad, el coraje, la perseverancia, el respeto, el honor, la lealtad y la compasión. Se apoyaban mucho en el respeto, porque respetaban a los rivales, si bien iban a la batalla a matar. Se detenían en hacer cada paso de la vida con amor y en la lealtad, porque cuando ellos sentían que eran desleales se tenían que matar”, dijo El Pelado.

"(Asumir la depresión) Te va llevando tiempo. No es que un día te despertás y decís `uf, sufro depresión´. Hasta que lo detectás y te volcás a la ayuda profesional te lleva un tiempo. En un momento hasta me criticaban que yo había dicho que tenía depresión. `No te conviene', me decían", recordó.

El técnico que llevó a River Plate al ascenso, también opinó qué le genera la falta de fútbol en la cuarentena.

“Al fútbol hoy en la lista de prioridades lo tengo en el décimo piso en lo que respecta a esta pandemia. Si te tengo que decir algo, puede ser el elegir el contacto con los jugadores, el ir a un partido, pero debo aceptar la realidad. Es esto o arriesgar a contagiarte y no sé porqué lugar llega el virus. No estoy tan desesperado con respecto al fútbol”, agregó.