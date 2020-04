¿La Unión de Rugby del Sur acudirá al salvataje financiero de UAR?

Por Ricardo Sbrana / rsbrana@lanueva.com

Así como en cualquier cadena de pagos comercial, en el deporte también existe una “cadena de pagos” que también sufre los efectos de la pandemia de coronavirus y cuarentena obligatoria.

Esa cadena tiene como protagonistas en el rugby al jugador que paga su fichaje, a los clubes que abonan aranceles para participar de los torneos, a las uniones provinciales que reciben ese dinero y lo administran y finalmente a los sponsors.

Como las competencias se paralizaron -en nuestra ciudad no llegaron a comenzar- la Unión Argentina de Rugby (UAR) creó un programa de asistencia financiera para aquellas uniones que lo necesiten.

Pero en palabras del presidente de la Unión de Rugby del Sur, Martín Azpiroz, por el momento el rugby bahiense no acudirá a esa herramienta.

“Es temprano para ver el problema que vamos a tener. Una vez que se reanude todo, con el fichaje de ese momento veremos los números (ingresos por fichajes y demás). De momento no creo que haya uniones que sufran problemas económicos en lo inmediato”, afirmó Azpiroz.

“La URS en particular está con las reservas del caso para atender la crisis. Hoy el trabajo de las uniones es apoyar a los clubes, ver cuál es su realidad. Después se nos ocuparemos de cómo administramos la competencia y la unión”, agregó.

Martín Azpiroz, presidente de la Unión de Rugby del Sur.

El dirigente mostró su preocupación por la situación de los clubes, allí donde la “cadena de pagos” podría verse afectada. Una conducta que se está viendo no sólo en clubes de rugby es que al no poder utilizar las instalaciones por la cuarentena, los socios dejaron de pagar la cuota social.

“Si bien tienen que afrontar costos fijos como contratos laborales anuales, mantenimiento, impuestos y demás, la cuota societaria es necesaria. El deportista debería pagar igual, a pesar de no poder jugar. Acá hay que apelar a la solidaridad del que pueda seguir pagando y atender los casos puntuales de aquellos con menores posibilidades. Pero no ponerse en un discurso de que como no hay competencia no pago. No debería ser así”, opinó el presidente de la URS.

Desde el gobierno nacional se impulsaron algunas iniciativas para atenuar el impacto de esta crisis.

“La AFIP sacó una serie de medidas a las que estamos atentos para volcar a los clubes locales. Pero está muy difícil porque la mayoría (de los clubes) tienen la estructura de cobranza con un cobrador en la calle. Hasta que los socios se pasen a un servicio de débito automático o transferencia bancaria, llevará un tiempo. Más de una institución verá mermados sus ingresos”, concluyó.

En cuanto a los torneos de mayor nivel Azpiroz adelantó que ni bien se levante la cuarentena primero se jugará una versión reducida del Regional Pampeano y luego los torneos nacionales. Es decir como Nacional de Clubes y Torneo del Interior no van retrasar sus fechas, los que tendrán que adaptarse serán los regionales.