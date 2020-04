"Estamos seguros que nos contagiamos en Italia", dijo el primer bahiense recuperado

"Nunca pensé que iba a quedar para la historia con esto". De esa manera, comenzó su relato Claudio Pestasny, el primer bahiense recuperado de coronavirus, en diálogo con el programa Hechos de radio, que se transmite por LU2.

Petasny, de 55 años, dio positivo de COVID-19 junto a su mujer Mirna, de 52, luego de regresar de Israel, donde estaban desde los primeros días de febrero.

El hombre contó que "tras estar internado 9 días, los controles ya le dieron dos veces negativo", distinto de su mujer que aún contiene el virus. No obstante sostuvo que el médico le comunicó que "la carga ya es muy baja, aunque los exámenes dan si o no. Es probable que más adelante le de negativo". Ambos se encuentran en su casa, con estrictos controles.

"La pasé muy mal antes de estar internado. Estamos seguros que nos contagiamos en Italia. Hicimos la cuarentena como corresponde, de hecho no vimos absolutamente a nadie y de nuestro entorno no hay enfermos", dijo el primer bahiense recuperado.

Petasny recordó que a los 10 días de estar en su casa se empezó a sentir mal, con mucha tos y un fuerte dolor de cabeza.

"Mi señora empezó a tener los mismos síntomas, aunque ella es paciente de riesgo, porque tuvo cáncer de mama y tiene problemas respiratorios. Por eso llamamos al 148, aunque nos dijeron que al no tener 39 de fiebre no teníamos que hacer nada. Pasaron dos días más, estábamos cada vez peor y llamamos al 107 y nos dijeron 'deben tener coronavirus, tomen paracetamol'", recordó.

"Fue allí que mi mujer llamó a su neumonólogo y este le dijo que casi seguro tenía coronavirus. Fuimos a Maternidad, nos aislaron, vino gente vestido como corresponde, nos hicieron el estudio, quedamos internado y al otro día nos dijeron que éramos positivos", añadió.

Petasny dijo que sospechaba, pero más que nada lo asustaba la situación de su mujer.

"Teníamos que volver el 21 de marzo a Bahía, estábamos desde el 4 de febrero en Israel. El 9 de marzo empezamos a escuchar cada vez más, nos dijeron que el vuelo está cancelado, y nos dieron la posibilidad de irnos en el acto o en abril. En el avión de Tel Aviv a Roma no había nadie, pero en Italia era todo un desastre, un desborde total. Ahí fue seguro donde nos contagiamos. Pasamos por controles de temperatura en Israel, Italia y Argentina, donde también firmamos una declaración jurada", contó.

"Ojalá pueda ayudar a todos con mi declaración. Tuve más miedo por mi señora, yo me quedé paralizado y ella empezó a llorar y tomó conciencia más rápido. Ella pensaba que se iba a morir, aunque por momentos yo también. Cuando te vas al hospital, hay que llevarse todo para estar comunicado, porque no es seguro que puedas salir", aconsejó.

Sobre las sensaciones vividas, el hombre señaló que "hubiese preferido que sea al revés y que mi señora ya esté bien".

"Por buen comportamiento nos dejaron ir al noveno día, luego de que a mi me dio negativo y a ella positivo, pero la vieron muy bien y como vivimos a la vuelta y sabíamos que íbamos a hacer las cosas bien. El secretario de gobierno (Jouglard) se ocupó muy bien de nosotros y creo que al tener anticuerpos les servirá para sacar sangre y estudiar plaquetas de gente infectadas", contó.

"El cariño recibido me causó gran satisfacción. Eso no tiene precio Tenemos tres hijos y todos viven en el exterior. Ellos se asustaron mucho", sostuvo.

"La saqué barata"

Por su parte, su mujer Mirna, de 52 años, contó que se encuentra bien, "aunque un poco afónica, propio del coronavirus".

"Como tengo problemas respiratorios hace muchos años que no tengo olfato, lo que si tenía es mucho trastorno en el estómago y diarrea y sensación de metal al tragar. Perdí cuatro kilos", dijo.

Y recordó: "Ese día no lo podía creer, no dormí en toda la noche, porque pensé que me iban a llevar a terapia y entubarme. Incluso quise hablar con mis hijos porque pensé que no los iba a ver".

"Mi grupo de médico actuó para sacarse el sombrero, adentro del hospital todos tienen miedo, están asustados, pero te qcuidan muy bien. Desde la Municipalidad siempre nos preguntan cómo estamos y hasta los mismos medios, todo ayuda", dijo.

Mirna sostuvo que "con mis antecedentes la saqué barata, pero cuando fui al hospital pensé que volvía a la noche, pese a que agarré algunas cosas mías. Para el coronavirus no hay nada, solo paracetamol si tenés fiebre, por lo que pienso que si no llevaba mis medicaciones estaría hoy internada. Espero que pronto me de negativo".

Sobre el aislamiento obligatorio sostuvo que "está perfecto que estemos aislados, aunque influye mucho la economía, de hecho nuestros estudios salieron mucha plata y solamente te lo hacían si lo abonabas. Es un tema difícil sinceramente", cerró.