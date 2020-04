"Las Panteras ya tenían su identidad", destacó su entrenador Ferraro

Hernán Ferraro, técnico del seleccionado argentino femenino de vóleibol, aseguró que cuando él se hizo cargo de Las Panteras -en abril de 2019- ya tenían su identidad: "Son muy aguerridas, muy agresivas y tienen un gran feeling con la gente”.



Ferraro, DT de Ciudad y ex asistente de Julio Velasco en la selección de varones, indicó: "Para mí era un desafío y para ellas también era algo nuevo. Sabía que iba a encontrar a un equipo que iba a entrenar mucho. La identidad de Las Panteras ya la tenían: son muy aguerridas, muy agresivas y tienen un gran feeling con la gente”.



En una charla en vivo con el Instagram de la Federación Argentina (FeVA), Ferraro expresó que "lo peor es tener que dar las listas de las que van a competir en los torneos y las que no. Pero creo que al Preolímpico llevamos el mejor equipo para ese torneo específico".



De la mano de Ferraro y su cuerpo técnico, Las Panteras se colgaron la medalla de bronce en los Juegos Panamericanos de Lima 2019 (primer podio para el vóleibol femenino argentino en la historia) y lograron la clasificación a los Juegos Olímpicos -por segunda vez- en enero de este año.



Respecto de la postergación de la cita olímpica en Tokio para el próximo año debido a la pandemia de coronavirus (Covid-19), el ex armador de 51 años expresó: “Tendremos un año más para trabajar, pero será difícil porque no sé cuánto podremos trabajar con la Selección Mayor y si habrá competencia”.



Por otro lado, Ferraro se refirió a la Liga Argentina y la profesionalización del vóley femenino. “Todos queremos que la Liga sea más extensa y que las condiciones para todos sean mejores, pero es un camino largo".



"Primero, es un trabajo de los clubes para poder conseguir más dinero para competir más meses; también es un trabajo de los entrenadores que tienen que moverse de sus trabajos y lugares, y de las jugadoras que puede que tengan que dejar la facultad o sus cosas para jugar. El profesionalismo es de todos y es largo", concluyó. (Télam)