Vizzotti dijo que no están autorizadas las actividades sociales

La secretaria de Acceso a la Salud de la Nación, Carla Vizzotti, aseguró hoy que "valió el esfuerzo de hacer la cuarentena porque está dando resultados" y advirtió que si bien se está pensando en actividades recreativas y sociales "en este período no están autorizadas".



"Estamos pensando en lo recreativo y social, pero por ahora debemos quedarnos en casa. No están autorizadas las actividades recreativas en estas próximas dos semanas", manifestó la funcionaria al encabezar el reporte diario número 55 del Ministerio de Salud sobre la evolución el nuevo coronavirus.



De esta manera, se refirió a la posibilidad de salir a hacer actividad física, como correr, ejemplo que ayer utilizó el presidente de la Nación, Alberto Fernández, para contar cuales eran algunos reclamos en el aislamiento obligatorio y en que se podía pensar a mediano plazo.



Por otra parte, Vizzotti resaltó el dato de las 440 personas dadas de alta tras tener coronavirus y destacó el aumento de los testeos diarios.



"Con el esfuerzo y el compromiso de la jurisdicciones, ayer se realizaron 1.648 pruebas, lo que nos da un total de 357 test por millón de habitantes. Ya tenemos 61 laboratorios que procesan muestras para diagnosticar Covid-19", explicó.



Además, afirmó que "podemos saber que el porcentaje de ocupación de las camas de terapia en este momento entre el sector público y privado es del 50 por ciento, y de esas camas son 115 las ocupadas por personas con diagnóstico de coronavirus".



"Nuestro sistema de salud no está saturado, no está desbordado, está dando respuestas a las necesidades y eso se debe a este logro que estamos teniendo de aplanar la curva, de poder ir administrando la cantidad de personas que se contagian en el tiempo", aclaró. (Télam)