El médico de Boca cree haber tenido coronavirus y que en China ocultaron el inicio de la enfermedad

El médico de Boca Juniors, Jorge Batista, consideró hoy "probable" que haya contraído coronavirus en su estadía en China, en diciembre del año pasado, y apoyó la tesis de una investigación periodística que acusa a las autoridades de ese país de haber ocultado el verdadero origen de la enfermedad.



"Regresé el 12 de diciembre con fiebre de 37,6, un dolor de garganta como nunca me acuerdo haber tenido y una reacción conjuntival en los ojos. Lo relacioné al estrés y al jet lag, porque venía pasado de revoluciones", explicó Batista en su cuenta de la red social Instagram a propósito del vuelo que lo regresó desde Shanghái tras un curso en un hospital de esa ciudad.



"Como me la pasaba tomando Ibuprofeno para el dolor, pensé que sería alguna angina viral. Como no mejoraba a la semana, decidí tomar 14 días de amoxicilina 875 miligramos cada 12 horas y me curé. Lo más probable es que haya tenido coronavirus!!! Asociando todo lo que pasó después!!!! Muy agradecido a los que lo ocultaron si esto es verdad!!!!!!", concluyó el médico de Boca.



Según NBC News de Estados Unidos, el régimen chino ocultó el nacimiento de una incipiente epidemia en Wuhan ya que tuvo acceso a documentos confidenciales que evidenciaron el colapso en el sistema sanitario de esa ciudad desde noviembre de 2019.



Beijing, el 31 de diciembre, informó a la Organización Mundial de la Salud (OMS) que una nueva cepa viral había iniciado. El diario South China Morning Post refutó la versión oficial y aseguró que se produjo el 17 de noviembre.



El posteo de Batista llamó la atención de sus seguidores, algunos de los cuales le preguntaron si alguno de sus familiares tuvo síntomas.



"Mi señora tuvo un leve resfrío y mis hijos seguramente lo habrá pasado asintómaticos. La verdad es que no lo sé", aclaró Batista.