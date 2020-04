El príncipe Carlos superó el coronavirus y animó a los británicos a "esperar mejores tiempos"

El príncipe Carlos, heredero al trono del Reino Unido, confirmó hoy que se recuperó del coronavirus e instó a los británicos a tener confianza y "esperar mejores tiempos".

En un vídeo grabado para la organización benéfica Age UK, de la que es patrón, y difundido en Twitter, Carlos, sentado a la mesa de su despacho en su mansión de Birkhall (Escocia), envía ánimos a sus conciudadanos y agradece su labor a los servicios sanitarios y de emergencia.

Vestido con traje y corbata y un pañuelo en el bolsillo, explica que, tras padecer síntomas "por fortuna leves" del coronavirus, lo ha superado, pero continúa estando "aislado" y respetando "la distancia social".

"Como todos vamos aprendiendo, esta es una experiencia extraña, frustrante y a menudo angustiante, cuando la presencia de la familia y los amigos deja de ser posible y las estructuras normales de la vida desaparecen repentinamente", dice.

