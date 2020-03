Hay tres casos sospechosos de dengue en La Pampa

El ministro de Salud de La Pampa, Mario Kohan, confirmó hoy que son tres los casos sospechosos de dengue, que ya se encuentran aislados por prevención, y afirmó que "no hay mosquitos transportando el virus en la provincia".

"Son tres los casos sospechados de dengue en la provincia. Se trata de personas que estuvieron en zonas de contagio y ya están aisladas y con su tratamiento, pero le pido a la población tranquilidad porque además no hay mosquitos transportando el virus en nuestra provincia”, dijo el ministro hoy a la prensa

En ese sentido, Kohan detalló que se trata de un gendarme y una niña, ambos de General Acha, los que se suman a otro caso de Santa Rosa, por lo que destacó que "se puso en marcha el operativo correspondiente, como el aislamiento de los pacientes, aún con sospecha porque tardan los métodos de laboratorio".

"De ser positivos, no son autóctonos. Hay un nexo epidemiológico, como es el caso de haber viajado a una zona endémica, donde hay circulación del mosquito y viral”, explicó.

Respecto a las medidas que está adoptando el gobierno de La Pampa para evitar que se produzcan casos, Kohan respondió: "Es imposible evitar que aparezcan casos.Es fantasioso pensar que se pueden evitar casos, más allá de esperar que por la situación geográfica o los tiempos demore mucho o por lo menos que llegue lo menos posible. De todas maneras, el éxito será estar preparados si finalmente llega".

El ministro reiteró el pedido de tranquilidad a la población al subrayar que "en la provincia no hay mosquitos transportando el virus" del dengue, pero advirtió que que "hay que tomar medidas efectivas, como evitar el desarrollo de las larvas, aislar al que pueda tener el virus para que no aumente la capacidad de contagio"

"Cuando se habla de fumigar, la gente se vuelve loca y dice 'si fumigan la casa de al lado, ¿por qué no fumigan la de mi tío?'. El protocolo es fumigar nueve manzanas y no más, no sirve fumigar en toda la ciudad, es irracional”, concluyó. (Télam)