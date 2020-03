"La Comisaría de la Mujer es una cueva horrible", dijo el papá de una chica que denunció abuso

El padre de una chica puntaltense que denunció haber sido abusada por dos jóvenes conocidos, dijo que ni la policía ni las autoridades brindaron la contención que necesitaban su hija y la familia.

El hecho fue denunciado por la propia víctima de 18 años, el domingo a la mañana, en la Comisaría de la Mujer de Punta Alta.

Según relató, dos jóvenes de 19 y 20 la violaron en el baño de la casa de un conocido, donde había ido con su prima y otras personas a la salida de un boliche.

El padre se enteró por lo poco que pudo explicarle la joven por teléfono, entre llantos.

“Mi hija estaba sola en una silla, sin nadie que la abrazara”, se quejó Alejandro, padre de la chica.

“Nunca nos pudimos sentir respaldados, cuidados y protegidos por quienes debieran hacerlo: la policía, la Comisaría de la Mujer, Seguridad del Municipio. Esa Comisaria de la Mujer es una cueva horrible, sucia y no existe un protocolo de actuación”, denunció.

Por su parte, el Frente de Género Sororas Coronel Rosales denunció en un comunicado que “los dispositivos del Estado no funcionario: la víctima no recibió apoyo psicologico del Área de Género del Municipio al momento de la denuncia, ni la profilaxis correspondiente en el Hospital Municipal”.

“Elegí contarlo por si le pasó a alguna otra chica”, contó la joven en Twitter

Alejandro, padre de la chica, contó por Punta Noticias Radio que esa mañana al despertar notó que su hija no había vuelto del boliche y la llamó por teléfono.

“A las 8:20 nos atendió llorando y no entendía nada, le pudimos entender que estaba en la Comisaría de la Mujer. Ahí empezó el calvario. Las agentes no sabían explicarnos nada, nos hablaban en terminos policíacos y nos mandaban a la Comisaría de calle Murature. Estuve 4 horas yendo y viniendo, hecho una bola de nervios”, dijo el hombre.

“Nos vemos involucrados en un sistema muy duro, perverso; hay un lado oscuro de la sociedad que parece que nadie mira. Uno pasa de la sorpresa al dolor y del dolor al enojo, la bronca y la ira. Estás a la vera de tu conciencia, de lo que puedas manejar o no ¿Cómo pretenden que un padre que se entera de lo que le pasó a su hija se quede en la sala de una comisaría esperando la resolución de algún juez? El odio y la bronca que siento es tanto, pero nada se compara con lo que está pasando mi hija”, agregó.

También denunció que un patrullero “escoltó” a su hija hasta un cajero automático para que sacara dinero para pagarles a los supuestos agresores por la rotura de la ventanilla de un auto.

La chica escrachó a los presuntos violadores en las redes sociales, donde se generó un repudio generalizado hacia los acusados, que hasta anoche seguían en libertad.

“Eso no me alcanza. Voy a llevar esto hasta las últimas consecuencias”, dijo el padre.



“Elegí contarlo por si a alguna chica más le pudo haber pasado —escribió la joven en su cuenta de Twitter, donde también mencionó que “los dos fueron conscientes de lo que hicieron. En ningún momento tuvieron mi consentimiento. Me quiero encerrar en mi casa y no salir nunca más. Necesito descansar e intentar seguir con mi vida.”