EE.UU. ofreció levantar las sanciones a Venezuela si hay una transición sin Maduro ni Guaidó

Estados Unidos anunció hoy que está dispuesto a levantar las sanciones económicas que impuso a Venezuela a cambio de que en este país se inicie una transición institucional de la que no formen parte ni el presidente Nicolás Maduro ni el mandatario interino designado por el parlamento, Juan Guaidó.



El plan -que fue bien recibido por Guaidó y rechazado por el chavismo- contempla la creación “inmediata” de un “gobierno de transición” nombrado por legisladores de todos los sectores y la realización de elecciones presidenciales en un plazo de seis a 12 meses, informaron el secretario de Estado, Mike Pompeo, y el representante especial para Venezuela, Elliott Abrams, en conferencia de prensa en Washington.



La propuesta, llamada “Marco para la transición democrática en Venezuela” y publicada íntegramente en el sitio web del Departamento de Estado, tiene 13 puntos y prevé que durante su eventual ejecución, las autoridades militares -incluido el ministro de Defensa-, regionales y municipales continuarán en sus cargos.



La “hoja de ruta” postula “el pleno retorno de todos los miembros” de la Asamblea Nacional (AN), el parlamento de mayoría antichavista que tiene muchos de sus integrantes exiliados y algunos presos, así como el restablecimiento de “todos los poderes” que la Constitución le otorga a ese cuerpo y la disolución de la Asamblea Constituyente que solo integran chavistas y se autodeclaró plenipotenciaria.



Asimismo, sostiene que “todos los presos políticos” deben ser “liberados de inmediato” y que “todas las fuerzas de seguridad extranjeras” deben irse de Venezuela “de inmediato a menos que estén autorizadas por tres cuartas partes de los votos de la AN”.



No lo especifica, pero probablemente se refiera a militares y agentes de inteligencia cubanos, cuya presencia en Venezuela es denunciada desde hace años por el antichavismo y sus aliados extranjeros.



De acuerdo con el plan, la AN debería designar nuevos miembros del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y el Consejo Nacional Electoral (CNE) y sancionar la creación de “un consejo de Estado que se convierta en el Poder Ejecutivo”. (Télam)