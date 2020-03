El gobierno anularía un beneficio previsto para empresas afectadas por la cuarentena

El ministro de Trabajo, Claudio Moroni firmó una resolución que deroga un alivio dispuesto en las cargas sociales para las empresas que no tienen la posibilidad de que sus empleados hagan tareas a distancia.

La nueva resolución lleva el número 279, según información de la cartera laboral, y todavía no fue publicada en el Boletín Oficial.

La normativa está referida al desarrollo de tareas laborales durante la vigencia del aislamiento social obligatorio.

La diferencia con la resolución 219 del 20 de marzo -que con la nueva disposición quedará sin efecto- es que allí se había diferenciado la situación de las empresas que podían recurrir al teletrabajo del caso de las firmas para las cuales esa no es una opción válida.

Concretamente, se estableció que en los casos en los que haya trabajo a distancia la remuneración sea la habitual. Eso estaba así en la resolución que se busca derogar y sigue igual en la nueva normativa ya firmada. Pero en este último caso ya no está más otra parte del texto, donde se disponía que cuando el teletrabajo no fuera posible, las sumas percibidas por el trabajador tendrían "carácter no remunerativo, excepto respecto de los aportes y contribuciones al sistema nacional del seguro de salud y al Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados".

Es decir, según ese texto citado en el párrafo anterior (que no está en la nueva resolución) se preveía que en esos casos no se pagaran ni los aportes ni las contribuciones al sistema jubilatorio, aunque la medida había provocado diferentes interpretaciones entre quienes debieron liquidar los sueldos de marzo (tarea que, a esta altura del mes, ya está hecho). (La Nación)