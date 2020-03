Las farmacias de Bahía siguen con escasez de alcohol

La presidenta del Colegio de Farmacéuticos de Bahía Blanca, Silvia Godoy, habló con La Nueva. en medio del aislamiento ante el avance del coronavirus y dijo que en la ciudad hay escasez de alcohol líquido.

"Las droguerías no tienen o traen poca cantidad: es un insumo de farmacia, que salió del circuito y no se consigue", lamentó Godoy, al tiempo que remarcó que sin ese producto no se puede elaborar alcohol en gel.

El Gobierno Nacional emitió hoy una resolución que autoriza a las farmacias, con laboratorios habilitados, a elaborar alcohol en gel y repelentes para la prevención de Coronavirus Covid 19, Dengue Y Zika.

"En esta situación que la sociedad demanda creo que es un trámite. Como profesional te arremangas y si lo podés hacer y tenés los componentes, adelante", sostuvo Godoy.

En caso de agravarse la escasez de productos, "el farmacéutico habilitado puede preparar y vender a quien lo solicite, ya se un particular o una institución", mencionó la especialista en referencia al comunicado del gobierno.

Según publicaron en el Boletín Oficial, se instruye a los profesionales a prestar colaboración para la prevención de los virus.

Por el momento, este permiso solo será válido “en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, aunque las autoridades nacionales invitaron al resto de las jurisdicciones “a adherir” también a esta decisión.



De esta manera, se le dio autorización a este tipo de comercios, siempre que cuenten “con laboratorios habilitados”, a elaborar y tener en stock “hasta 5 kilogramos de alcohol en gel y 5 kilogramos de productos repelentes de insectos con la finalidad de responder racionalmente a las necesidades de dispensación”.



Este permiso estará vigente “por el plazo en que se extienda la emergencia sanitaria”, según informaron desde el Ministerio de Salud. (La Nueva. y Télam)