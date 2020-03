Robaron billeteras, celulares y hasta una moto mientras una familia dormía

En medio de la cuarentena, en las últimas horas una familia bahiense descubrió que ladrones ingresaron a su casa mientras estaban durmiendo y se apoderaron de varios elementos.

El hecho ocurrió el domingo a la madrugada, en una vivienda de Saavedra al 2.800, a la que los delincuentes accedieron tras levantar una persiana y abrir una ventana lateral.

"A la una de la mañana terminé de comer y me fui a dormir. Mi viejo se quedó una hora más y luego también se acostó. Uno se acuesta y lo que menos vas a pensar es que van a abrir la ventana y entrar, revisar todo, agarrar una mochila del nene de la escuela, vaciarla y llevarse billeteras, celulares y hasta una moto", describió Federico Garrido al programa Panorama de LU2.

Agregó que para sacar el vehículo, los desconocidos tomaron una llave de la puerta que hallaron sobre una mesa.

"Esa moto la compré hace un año y la uso para ir hasta mi trabajo. Mi viejo se levantó a eso de las siete de la mañana y encontró la puerta abierta".

Agregó que "cuando me avisaron no lo podía creer, pensé que nunca me iba a pasar algo así. La verdad que es increíble, porque somos cuatro y no escuchamos nada. Anduvieron por todo lados y no sé si entraron a las habitaciones, por ahí nos miraron cómo dormíamos".

Federico siguió diciendo que "te queda la bronca y también la sensación de que si uno se despierta no sé qué pudiera haber pasado".

La moto sustraída es una Honda Biz 125cc., de color rojo, blanco y con una franja negra en la parte inferior. Aquella persona que tuviera información del rodado puede comunicarla al 911 o llamar al 155052696.

El joven también pidió colaboración para hallar la documentación de su padre Sergio, que fue sustraída por los ladrones

Finalmente, admitió que a partir de lo ocurrido "ahora duermo una hora y me despierto, y a mis viejos les pasa lo mismo. El tema es que a veces saben volver y hay que tener precaución".