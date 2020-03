Alberto Fernández dijo que ante el coronavirus le pidió a su hijo que viva con él en Olivos

El presidente Alberto Fernández reveló hoy que ante la pandemia del coronavirus, y cuando se dispuso el aislamiento obligatorio, le pidió a su hijo Estanislao que deje su departamento y su mude con él a la Quinta Presidencial de Olivos.

«Cuando decidí que el viernes empezaba la cuarentena, sin decir nada a Estanislao le dije "te mando a buscar, agarra tu gato y te venís para acá"», relató el Presidente al hablar con Radio con Vos.

«"Pataleó un rato como todo hijo y cuando vino (a Olivos) le dije: "en dos horas va a pasar esto, y no vas a poder salir y no te voy a dejar solo en tu casa"», continuó Alberto Fernández al recrear el diálogo con su hijo.

«Ahí también me ganó el miedo, aunque no sé si es miedo la palabra. Me sentí más tranquilo teniéndolo al lado mío y cuidándolo», aseguró. (Télam y La Nueva.)