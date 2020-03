En tiempo de covonavirus, también acechan los delincuentes virtuales

Juan Pablo Gorbal / jgorbal@lanueva.com

La explosión por el uso de internet, a partir del aislamiento total al que nos obligó el coronavirus, también le dio una "oportunidad laboral" a los ciberdelincuentes.

No solo se viralizan audios y videos falsos, que no hacen otra cosa que generar mayor angustia en este contexto de incertidumbre, sino que ya surgieron mensajes de subsidios, por el COVID-19, que no existen.

Y también cupones de descuentos importantes para delibery -una de las actividades exceptuadas por el decreto-, que son engañosos.

Además se reportaron en estos días falsos llamados desde entidades bancarias que buscan obtener datos de clientes para acceder a sus cuentas.

El fiscal Horacio Azzolín, jefe de la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI), del Ministerio Público Fiscal Federal, confirmó que "se están viendo varias modalidades" y pidió prudencia.

"La semana pasada ya alertamos sobre supuestos enlaces al Boletín Oficial, como el adelanto de la cuarentena antes de dictarse, que son falsos. Esto, además de pánico, genera mucho tráfico de WhatsApp innecesario.

"La gente sale a comprar cosas innecesariamente y además terminan 'tumbando' el sitio oficial, como finalmente pasó", explicó a La Nueva. Azzolín, quien también se desempeña como fiscal federal de Cámara en Bahía.

Dijo que, especialmente en comunidades pequeñas, se han reportado situaciones falsas "de fulano que volvió de viaje y está violando la cuarentena o mengano, que tiene extranjeros en la casa. A veces es chusmerío de pueblo y a veces es verdad, pero eso genera, además de tráfico innecesario, violencia colectiva, porque la gente está muy nerviosa".

Por vías formales

Sobre los fraudes que se advierten a través de WhatsApp, confirmó que circulan ofrecimientos de créditos o subsidios por el coronavirus que "te hacen entregar muchos datos personales" y se aprovechan de "gente que está desespera.

Uno de los mensajes falsos que circuló por las redes.

"Imaginémonos un monotributista, que no puede trabajar. Hay que tener en claro esto: nadie te ofrece subsidios por WhatsApp", opinó.

También informó que se observan, tanto en WhatsApp como Facebook, ofertas de cupones de descuento en deliberys.

"Detectamos el caso falso de una empresa importante, que pedía que completaras los datos y lo reenviaras a 10 contactos", sostuvo Azzolín.

La UFECI no recibió denuncias concretas, pero pidió especial atención en la compra de alcohol en gel, lavandina o desinfectantes a través de plataformas virtuales (como Mercado Libre).

"Puede suceder que cuando pagás no te envíen un producto apto. Hay que tener cuidado de comprar en lugares sueltos o de procedencia desconocida, porque tal vez el producto no cumpla con los requisitos técnico/químico y en definitiva vas a usar algo que no sirve", explicó.

Sentido común

Para todos los supuestos, Azzolín recomendó que, antes de cualquier activación, se use el sentido común.

"La información a través de cadenas de Whats App o de publicaciones en Facebook, sobre subsidios u otras cuestiones oficiales, nunca llegan por esa vía, siempre se hace por cadena nacional o discurso oficial. Esa información se debe chequear por los medios de comunicación tradicionales. Cuando uno recibe una cadena de esas o una propuesta, el mensaje tiene que ser descartado y no reenviado", aconsejó.

Otra "fake" que, en este caso, corrió por WhatsApp.

Azzolín recomendó en estos tiempos la prevención y la prudencia, porque una vez consumado un delito se puede hacer la denuncia, pero los tribunales están funcionando a mínima capacidad por la feria dispuesta y se priorizan cuestiones urgentes.

Con respecto a supuestas comunicaciones de entidades bancarias, el fiscal dijo que, como hoy prácticamente todo es vía on line, llaman por teléfono con la excusa que se debe actualizar el home banking, como una especie de backup, pero es falso.

Los guían para que abran el home banking y de esa manera buscan cambiar la clave y vaciar cuentas.

Cuidado con los abonos de celulares

Desde la UFECI también detectaron, en las últimas horas, la existencia de estafadores virtuales que invocan al menos a una compañía de telefonía celular para engañar a los usuarios.

"En una nueva edición de esta triste historia relacionada con maniobras de phishing, a partir del COVID19, la avivada consiste en avisarte que, como no podés salir a pagar el abono de tu línea teléfono móvil de Movistar, te ofrecen gentilmente pagarlo con tarjeta de crédito", explicó Azzolín.

Otro correo procedente de una cuenta falsa

Quien acepta la propuesta es remitido a un sitio “casualmente parecido” al de Movistar, donde “se quedan con todos los datos de tu tarjeta de crédito que luego, seguramente, serán usados para comprar lo que se te ocurra”.

El organismo fiscal que lucha contra el ciberdelito pudo a confirmar que “no es una campaña de la empresa”.

"Estamos en campaña para pedir la baja de los sitios que aparezcan, en el marco del trabajo que hacemos contra el #phishing, especialmente en tiempos de pandemia", agregó el fiscal Azzolín.

Quienes quieran denunciar casos urgentes o recibir más información o ayuda se pueden comunicar con la unidad fiscal, al mail denunciasufeci@mpf.gov.ar

Audio viral: policía y empresario detenidos

Un policía y un empresario fueron detenidos en los últimos días en Mendoza, por viralizar audios con información falsa.

El sábado de la semana pasada, a lo largo de toda la jornada, fueron dos los audios que se expandieron en cuestión de segundos y llegaron prácticamente a todos los usuarios sanrafaelinos, principalmente a grupos.

En uno de esos documentos se hablaba de un hombre de Malargüe que había contraído la enfermedad tras tener contacto con turistas extranjeros que habían llegado a Las Leñas. La noticia sembró pánico, sobre todo en los malargüinos.

Luego, un audio de 1'30", grabado por quien se presentaba como policía y que cumplía funciones en el Centro Estratégico de Operaciones, generó consternación en San Rafael, pues afirmaba que una mujer de Las Paredes estaba contagiada tras tener contacto con la primera paciente portadora del virus.

“Está fea la cosa. Ya se confirmó un caso en Mendoza y uno en San Rafael, de una mujer de Las Paredes, quien hoy llamó con toda la sintomatología”, afirmaba el efectivo con total liviandad en su audio.

Esa información, más tarde, fue desmentida de plano por el titular de Salud Provincial en la Zona Sur, Abel Freidemberg.

Los investigadores pudieron avanzar en ambos audios, con intervención de la Justicia Federal, y así se logró dar con un empresario de la noche, de apellido Antolín, y un policía (Fernández), quienes fueron detenidos por violar el artículo 211 del Código Penal, que sanciona a quienes infunden temor a través de información falsa.

Instagram: robo de cuentas

Más allá del virus. Pasaba antes de la epidemia y sigue ahora: el robo de cuentas de Instagram. "Las que tienen muchos seguidores y no cuentan con grandes medidas de seguridad", dijo el doctor Azzolín.

Venta o rescate. Los ladrones de cuentas de Instagram luego las venden o "piden rescate". Los que están más expuestos son los influencers, quienes ganan dinero compartiendo fotos y videos. De todas maneras, todos los usuarios están expuestos a que les pase.

La clave. Los especialistas recomiendan usar una contraseña segura, con la combinación de al menos 6 números, letras y signos de puntuación (como "!" y "&") y que no se use en otro sitio web. Además, cambiarla regularmente.

Un caso. Hace 15 días le avisaron a un usuario que había violado las leyes de copyright (muy común cuando subís música u otras publicaciones) y le dejaron un link y lo invitaron a responderle determinadas preguntas para no suspender la cuenta. Entregó toda la información y perdió la cuenta.

Otro caso. A otro usuario le ofrecieron llenar un formulario para llegar a la insignia azul (verificación que autentifica cuentas, de especial uso de los personajes públicos o famosos). Tampoco se resistió y cayó.

Consejos para otras redes

Contraseñas. Que la clave de usuario sea "robusta", que no sea fácil de recordar pero tampoco de adivinar. En lo posible con muchos caracteres, combinando mayúsculas y minúsculas, letras, números y caracteres especiales. Y sin nombres personales, familiares o fechas de cumpleaños.



Cambio. El cambio de la contraseña debe ser regular. Para hacerlo hay que visitar la sección de seguridad de la cuenta, en la parte de configuración.





Conexiones seguras. Tratar de usar solo redes conocidas. Evitar aquellas que pueden ser monitoreadas, especialmente las públicas.

Dispositivos seguros, con sistemas operativos y antivirus actualizados.



Navegación. La navegación también debe ser segura, se debe evitar abrir enlaces o adjuntos de origen desconocido y que pueden llegar por correos electrónicos o servicios de mensajería.