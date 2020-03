Video: "La Misión" de los más pequeños en tiempos de cuarentena

Laura Gregorietti / lgregorietti@lanueva.com

Cientos de actividades y juegos circulan en estos días por WhatsApp y mails, destinados a tratar de entretener a los más chicos de la familia en el tiempo que dure la cuarentena.

Días atrás, un audio se llevó todos los aplausos de las familias que tienen niños en el jardín de infantes.

Jorge Maldonado, músico, compositor y profesor de música de los jardines Rosarito, Palihue y Osito Sinforoso, escribió y le dio vida a una canción para explicarles a los peques de la casa "la misión" que tenían que cumplir para en un tiempo, poder volver a las aulas. Y lo hizo desde el corazón, apelando al "superhéroe" que todos ellos llevan dentro.

"En 2009 tuve la oportunidad de empezar a trabajar en los jardines de infantes, un camino de aprendizaje diario con los chicos, con sus preguntas, con sus inquietudes y con la idea de empezar a responderlas a través de la música, el juego, lo lúdico", contó Jorge Maldonado.

En los pocos días de clase que se pudieron dictar antes de la cuarentena, en el jardín Rosarito (del Rosario Vera Peñaloza), los chicos estaban trabajando con una temática que fue el disparador para que Jorge comenzara a gestar la idea de componer algo.

"En el jardín del Vera Peñaloza los chicos estaban con el tema de los superhéroes y que todos tenemos la posibilidad de hacer algo por el otro y por el Planeta", dijo.

Ese día, camino a su casa, entre tarareo y tarareo una canción fue tomando forma: "La Misión".

"Sin pensar que la idea terminaría en esta canción, quise armar algo con el objetivo de que el tiempo que tengan que pasar en casa padres e hijos sea un poco más ameno y puedan cantar y bailar y a la vez, dejarles un mensaje. También recordar que podemos ayudar con poco, y como dice la canción 'aunque parezca muy aburrido y no encontremos qué hacer', por ahí jugando a los superhéroes se puede atenuar la espera de volver al colegio".

Jorge tiene armando un pequeño estudio en su casa, que le permitió grabar la canción apenas terminada la letra.

Además de dar clases en los jardines, Jorge trabaja para la Secretaría de Educación como tallerista en los Nidos y algunos centros culturales.

También ha grabado los jingles de los programas "Bahía Directo" y "Noticias en compañía".

"Me encanta componer, me defino como músico y compositor, porque estoy siempre en la búsqueda de ideas para hacer música. Tengo un canal en YouTube y subo todo lo que hago en las redes para que pueda llegar a todos".

"La idea es compartir la música, poder crear y llevar diferentes sensaciones, esperanza, fe, para poder concientizar ya que la música es un canal precioso y que podemos usarla de una manera genial para que sea portadora de diferentes mensajes".

La Misión: La letra

"Quizá esto no lo esperaba, tal vez no lo imaginé, ya me estaba acostumbrando a las aulas otra vez. Pero igual que un superhéroe que cumple con su misión yo cumpliré con la mía, Lo haré con el corazón./ Yo me quedo en mi casa cumplo con la misión de cuidarte y cuidarme lo hago con el corazón/ Tal vez parezca aburrido quizá no sepa que hacer, sólo es un pequeño esfuerzo y estaremos todos bien ,al igual que un superhéroe que cumple con su misión, yo cumplire con la mía lo haré con el corazón./ Yo me quedo..../ Vos también quédate en tu casa cumplí con la misión /// de cuidarte y cuidarme te lo pido por favor.