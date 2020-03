La UEFA se pone plazo: "Si se atrasa más allá de junio, la temporada estará perdida"

El titular de la Unión Europea de Fútbol (UEFA), el esloveno Aleksander Ceferín, afirmó que "hay tres opciones para reanudar" las competencias "a mediados de mayo, en junio o a fines de ese mes. Más allá de esa fecha, la temporada probablemente estará perdida".

El máximo dirigente de la entidad rectora del fútbol europeo, en declaraciones al diario italiano La Repubblica, publicadas hoy y recogidas por ANSA, reconoció que superada la situación de emergencia por la pandemia del Covid-19 "nada volverá a ser como antes".

Ceferin, que en su momento se mostró reticente a parar las Ligas y las Copas europeas, parece haber dado un giro frente a la gravedad del cuadro y aseguró que "en este momento dramático lo más importante es la salud".



"Lo primordial es superar esta crisis", agregó, destacando que "el fútbol interrumpido simboliza que Europa y el mundo están detenidos también" y subrayó que "nadie sabe cuándo terminará esto".



Ceferin dijo que reanudar el fútbol más allá de esa fecha límite "complicaría el calendario de la próxima temporada. Retrasarla tampoco está descartado, pero una vez que está situación sea superada veremos cuál es la mejor solución para las Ligas y los clubes".

El esloveno Aleksander Ceferín.



"Estamos en contacto permanente con ambos porque conformamos un grupo de trabajo, pero no hay que ponerse ansiosos. Debemos ver cómo evolucionan las cosas", completó.



También destacó el "enorme sacrificio" que representó postergar por un año la Eurocopa y apuntó a la "solidaridad y a la unidad" que recibió de todo el fútbol europeo cuando se decidió esta reprogramación, tanto de las Ligas, como de la Asociación de Clubes Europeos (ECA) y de la FifPro, el sindicato internacional de futbolistas.



Ceferin enfatizó que es momento de "dejar de lado los intereses personales y las diferencias" y afirmó que está en "contacto permanente" con el presidente de la FIFA, el suizo Gianni Infantino.



La FIFA evalúa la posibilidad de extender el mercado de pases hasta el 31 de diciembre en lugar de cerrarlo en agosto, como anticipó el diario francés l'Equipe, pero Ceferín aclaró que la UEFA no tiene jurisdicción sobre los contratos entre clubes y jugadores que caducan en junio, tema que incluye los polémicos recortes salariales que impulsan algunas entidades.



Otra cuestión que quedó pendiente por la pandemia fue la presentación del Manchester City ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) por la sanción que le aplicó la UEFA por violar el "Fair Play" financiero.



El City, que tiene pendiente su revancha con Real Madrid por los octavos de final de la Champions, podría quedar marginado de las próximas dos ediciones de las Copas Europeas si el TAS rechaza el recurso.

No es la única llave que quedó sin definición en la Champions, aunque algunas llegaron a completarse como la que clasificó a Atalanta a cuartos de final frente al Valencia, cuyo duelo de ida se jugó en febrero a estadio lleno en Milán y para muchos fue el foco que disparó la pandemia en Italia y España.



"Cuando se jugó las fronteras aún estaban abiertas, pero entonces nadie sabía que Lombardía era el epicentro del problema", recordó.



Al titular de la UEFA no le agrada la idea de una vuelta del fútbol sin público: "no sabemos si reanudaremos a puertas abiertas o cerradas, pero sería triste una final de Champions sin gente" y resaltó que "hoy son los médidos y los enfermeros los nuevos héroes que pelean día y noche contra la enfermedad" arriesgando sus vidas.



Por último cuestionó "la escasa solidaridad" de algunos países europeos y aseguró que "no hay que olvidarse de lo que está pasando porque es una lección para el futuro".