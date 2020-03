Vuelven a rechazar la excarcelación de Amado Boudou en la causa Ciccone

El Tribunal Oral Federal (TOF) 4 volvió a rechazar hoy un pedido de excarcelación formulado por la defensa del ex vicepresidente Amado Boudou que había alegado que su detención podía agravarse ante el avance de la pandemia del coronavirus.



El juez Daniel Obligado rechazó el planteo y sostuvo que “la emergencia sanitaria declarada en razón de la pandemia por el COVID 19 no comprende ninguno de los supuestos que posibilitan el otorgamiento automático de la excarcelación”.



La defensa de Boudou ya había planteado que el ex vicepresidente debía estar libre porque su condena en la causa Ciccone no fue revisada aún por la Corte Suprema de Justicia e hizo un nuevo intento a partir de la emergencia sanitaria declarada por el avance del coronavirus.



El TOF 4, que ya se había opuesto a la excarcelación de Boudou, debió volver a expedirse luego de que la Corte Suprema remitiera hacia allí el último planteo formulado por los abogados del ex funcionario, Graciana Peñafort y Alejandro Rua.



La defensa Boudou había solicitado su excarcelación para que saliera del penal y fuera a cumplir en su casa el aislamiento social, preventivo y obligatorio decretado por el gobierno para mitigar la propagación del coronavirus en el país, tras considerar que su condena no está firme porque no fue revisada por la Corte Suprema de Justicia.



“La emergencia sanitaria declarada en razón de la pandemia por el Covid-19 no comprende ninguno de los supuestos que posibilitan el otorgamiento automático de la excarcelación, por lo que no encuentro en las particularidades de este caso motivo alguno para dictar una decisión en el sentido pretendido por la defensa”, sostuvo el juez Obligado.



Además, remarcó que del informe médico remitido por el Servicio Penitenciario Federal (SPF) surge que Boudou “no presenta patologías crónicas, ni tratamiento médico actual, no cursa enfermedad infectocontagiosa aguda, no presente enfermedad presdisponente en caso de infección de COVID-19” y se encuentra “compensado hemodinámicamente en buen estado general, a febril, y sin intercurrencias clínicas agudas”.



En la misma línea, sostuvo que desde el SPF informaron “las medidas adoptadas en relación al brote del virus epidemiológico, haciendo saber que en caso de que el paciente presente síntomas sospechosos de contagio de Covid-19 será trasladado a un hospital extramuros con aislamiento, ya que no cuentan con el equipamiento necesario para ello”. (Télam)