Por el coronavirus "The Walking Dead" no podrá emitir el episodio final de temporada

El último episodio de la décima temporada de “The Walking Dead”, la popular serie que sigue a un grupo de sobrevivientes de un apocalipsis zombie, no podrá ser emitido por el parate que tuvo que hacer la producción por la pandemia de coronavirus.

“Desafortunadamente, los eventos actuales han hecho imposible completar la postproducción del final de la temporada 10 de The Walking Dead”, hizo saber la cadena televisiva AMC, que emite el programa en Estados Unidos, a través de su cuenta oficial en Twitter.

La décima temporada se emite por estos días y proyectó este fin de semana su episodio número 13, por lo que sólo se verán dos capítulos más y quedará un final inconcluso.

(2/2) The first 8 episodes of The Walking Dead Season 10 will be available for free on https://t.co/ZwydDAK1mT and the AMC app, immediately following the last Season 10 episode on Sunday, April 5 through Friday, May 1. Please follow us at @WalkingDead_AMC for updates.