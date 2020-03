"Estamos haciendo lo que hay que hacer", dijo Uset

Natalia Miguel

nmiguel@lanueva.com

El intendente Mariano Uset aseguró que "estamos viviendo días muy difíciles. Tenemos que tomar decisiones que no responden a una ideología o a una crisis económica. No se trata de una discusión de cómo ahorrar, generar más ingresos o brindar mejores servicios al ciudadano. Acá no hay ninguna otra discusión que no sea la de evitar la propagación de la enfermedad".

“Estamos haciendo lo que hay que hacer. Tenemos la suerte estacional que nos dio esta enfermedad que nos dejó ver como evolucionó en Europa, con lo cual ganamos tiempo. Tiempo que no tuvo China, Italia, España, Estados Unidos. Nosotros lo tenemos y estamos a tiempo de prepararnos mucho mejor que ellos”, agregó.

El jefe comunal dijo que "vemos con mucha satisfacción fundamentalmente la reacción del empresariado, que es el que tal vez se lleve la peor parte, como empleadores, empresarios y comerciantes. Son los que tienen restringida su actividad comercial, basado en un equilibrio económico que sin apertura de local o con restricción horaria, obviamente se va a resentir. En la gran mayoría de ellos vimos una total conciencia de un interés superior que es la salud pública y notamos con mucha satisfacción el acompañamiento con conciencia".

A nivel local, se conformó un comité de crisis, encabezado por el intendente Uset y básicamente con referentes del área de Salud y de las secretarías y ámbitos afectados.

Servicios

Recolección de residuos domiciliarios y puntos limpios será normal. No se retirarán ramas ni pastos. Habrá guardia pasiva en el cementerio. En la terminal, todo cerrado. Se suspendió el servicio de la línea 319 hasta el 31 de marzo (corrección respecto a la versión papel, impresa antes de esta decisión del transporte interurbano).

La entrega de alimentos será domicilio, según el cronograma de Desarrollo Social. La Fiscalización y Tránsito realizará controles a comercios y se impondrán multas.

Las oficinas municipales están cerradas y se canalizarán consultas en los números que aparecen en la página www.rosalesmunicipio.gob.ar o el correo electrónico. Guardia de Defensa Civil.

Atención Ciudadana en 0800-999-ROSALES.

Comercios permitidos: Supermercados minorista y mayorista, gastronómicos, farmacia, veterinaria, ferretería y venta de garrafas. Uso del delivery o retirar sólo un integrante de la familia.

Espacios verdes: Cierre y prohibición total de permanencia y circulación en todas las plazas, boulevard, Arroyo Pareja, Parque San Martín, Sarmiento, pista de la salud y todos los espacios verdes, playas o lugares de esparcimiento.

Transporte público: Frecuencia cada una hora. No habrá hoy, mañana ni el martes.

Taxis y remises sólo casos impostergables.

Hospitales y salas médicas: Sólo urgencias. Consultas al 107.

Servicios básicos autorizados con guardias: Cooperativa Eléctrica, gas, agua y comunicaciones.