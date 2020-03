Un equipo de fútbol chino entrenó en una isla

Un equipo de fútbol chino de la tercera división practicó hoy en la isla de Hainan, a 1.500 kilómetros de la ciudad de Wuhan, el punto de origen de la pandemia de coronavirus, tras hacerlo de manera particular desde enero cuando se estableció el confinamiento obligatorio.



El equipo Three Towns practicó esta mañana con la mitad de su plantel en la isla china de Hainan, ya que otros 10 futbolistas continúan bajo las medidas restrictivas en plena zona cero de la enfermedad.



"Hemos estado aislados en casa al menos dos meses", contó su entrenador, Yu Chen, en una entrevista con la agencia AFP.



"En ese momento sentía que mucha gente en Hubei estaba bastante asustada, también mis amigos. Estábamos preocupados por la salud de nuestras familias y no sabíamos si iban a infectarse o cómo", recordó el director técnico sobre el inicio de la pandemia.



Asimismo, el entrenador se sintió "bendecido" porque "ningún futbolista" se contagió en este tiempo, en el que China comenzó aparentemente la última etapa contra el coronavirus luego de la ausencia de contagio local por segundo día consecutivo. (Télam).