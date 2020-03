Muy pocos podrán ver en vivo el enfrentamiento de Scola con Campazzo, Deck y Laprovíttola

El encuentro Armani Milano y Real Madrid por la Euroliga de básquetbol tendrá mañana representación argentina, aunque no público ni buena parte del periodismo en las tribunas, a partir de una decisión organizativa de limitar la concurrencia en virtud de la propagación de la epidemia del Coronavirus en Europa.

El partido, correspondiente a la 27ma. fecha de la fase regular de la competencia, se celebrará casi a puertas cerradas en el Mediolanum Forum de la ciudad de Milan, desde las 20.45 de Italia (16.45 de Argentina).

La Euroliga resolvió que el cotejo se dispute “con presencia mínima”, a partir de la expansión del virus que solamente en Italia causó –provisoriamente- 52 víctimas fatales.

Por ende, además de las delegaciones de conjuntos y autoridades, para mañana solamente está previsto el acceso de los trabajadores que participarán de la generación de imágenes de TV en la señal que mantiene los derechos de emisión de la competencia.

Real Madrid, que ocupa la segunda colocación con un registro de 20 victorias y 6 derrotas, tiene en sus filas a los argentinos Facundo Campazzo (ex Peñarol de Mar del Plata), Gabriel Deck (ex San Lorenzo) y Nicolás Laprovíttola (ex Lanús).

El conjunto merengue ya está clasificado a cuartos de final.

Por su lado, Olimpia Milano, que está provisoriamente en el duodécimo puesto con una marca 11-15, cuenta desde setiembre pasado con el experimentado ala pivote Luis Scola, capitán del seleccionado argentino en el último Mundial China 2019.