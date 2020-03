Facundo Tello: “Gracias a Dios el resultado de los análisis fue negativo, no tengo coronavirus”

Por Sergio Daniel Peyssé / speysse@lanueva.com

El árbitro bahiense Facundo Tello dirigió en Brasil el miércoles pasado y, al regresar a nuestra ciudad, quedó en cuarentena, cumpliendo con un aislamiento preventivo a causa de la pandemia del coronavirus.

Ayer, en su domicilio, profesionales de un laboratorio privado le efectuaron los análisis correspondientes y hace unos minutos le dieron el resultado…

“Gracias a Dios dio negativo, no tengo coronavirus. Estoy sano, un alivio muy grande para mi y toda mi familia”, le confió “Facu” a La Nueva., aclarando que continúa con aislamiento preventivo pero ahora con los cuidados, la seguridad y las recomendaciones de toda persona común.

Tello pitó el encuentro entre Flamengo y Barcelona de Ecuador, por la segunda fecha (Grupo A) de la Copa Libertadores, sin saber que el técnico del conjunto carioca, el portugués Jorge Jesús, dio positivo en un control que le realizaron en el club.

“Ni yo ni mis asistentes sabíamos que el entrenador local y el vicepresidente, a quien ni siquiera vi, tenían el virus, incluso en el estadio nadie nos dijo nada. Tal vez no sabían, no sé. Nos enteramos de todo cuando volvimos a la Argentina, por eso nos aconsejaron no dirigir (Facundo no pitó el fin de semana por la primera fecha de la Copa de la Superliga) y quedarnos aislados en nuestras casas”, sostuvo el referí de la ABA, quien contó que nunca evidenció los síntomas relacionados con la enfermedad que tiene en vilo al mundo entero.

“Lo que hice siempre fue tomarme la temperatura, pero jamás tuve fiebre ni me sentí mal. Eso me hacía pensar en positivo”, dijo Tello, quien después del partido saludó con un apretón de manos al DT del Flamengo.

“Como no sabía lo saludé como saludo a todos, dándole la mano”, recalcó el árbitro internacional, quien en un momento del cotejo quedó cara a cara con Jesús.

“No sé lo que me dijo porque por el ruido de 65.000 aficionados no lo pude escuchar, pero como me faltó el respeto (según lo que le informaron sus asistentes por el intercomunicador) enseguida le saqué la tarjeta amarilla".

Además de Tello, juez principal del partido, también se encuentran en cuarentena y con prevención especial los asistentes Pablo González y Julio Fernández y el cuarto Nicolás Lamolina, quienes acompañaron al referí bahiense en ese encuentro.