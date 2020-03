Caen las bolsas mundiales, el dólar cotiza a $ 65 y el riesgo país roza los 4.000 puntos

El dólar subía 25 centavos y se cotizaba a $ 60 para la compra y a $ 65 para la venta en el Banco Nación.

Por su parte, el riesgo país argentino ascendía 5,60 % y se ubicaba en 3.814 puntos básicos, según el índice que elabora el JPMorgan.

Esto se da en el marco de las bajas generalizadas en las bolsas mundiales que profundizaron el derrumbe de ayer, con pérdidas abruptas en las cotizaciones de la mayoría de los activos, en medio de la volatilidad generada por la caída en el valor del precio del petróleo, que alcanzó en esta jornada nuevos valores mínimos, y del impacto recesivo continuado del coronavirus.

Las principales bolsas de la región Asia-Pacífico cerraron sus operaciones con bajas, en Taiwán de 2,34 %, Corea, 4,86 %, China, con 1,83 % el índice Shenzhen y 1,83 % el Shangai, Tokio 1,68 % y Hong Kong 4,18 %, según datos de la agencia Bloomberg.

En Europa las plazas cedían 2,52 % en España; 2,63 % el Reino Unido; 3,71 %, en Alemania, y 4,14 %, en Francia, mientras que Italia mostraba en cambio, una suba de 0,57 %.

En Wall Street, su principal índice, el Dow Jones Industriales, caía 5,56 % pasado el mediodía, para ubicarse en 20.055,57 puntos; el S&P 500 bajaba 4,19 %; y el tecnológico Nasdaq registraba una baja de 3,84 %.

Por su parte, el índice Bovespa de la Bolsa de Valores de San Pablo registraba una merma de 7,45 % y se ubicaba en 69.058,90 puntos.

La Bolsa de Comercio porteña retrocedía 5,22 % en su principal índice, el S&P Merval, que se ubicaba en los 24.475,16 puntos.

Las acciones de empresas argentinas que cotizan en Wall Street -a través de ADRs- operaban con caídas generalizadas de hasta 16,6 % con IRSA a la cabeza, seguida por Corporación América (titular de Aeropuertos Argentina 2000) con una baja de 10 %, Grupo Financiero Galicia 10,3 % y Banco Francés 9,9 %, y sólo Tenaris mostraba una suba de 4,8 %.

La totalidad de los bonos soberanos de la Argentina mostraban por su parte en la jornada de hoy caídas de hasta 8,2 % en el Discount 2033, en tanto que el bono a 100 años perdía 5,5 % y el Bonar 2020 bajaba 4,9 %.

De relevancia también para la Argentina, los futuros de trigo y maíz se negociaban con variaciones negativas en la rueda en el Mercado de Chicago, donde el trigo cedía 0,9 % en la posición mayo y se ubicaba en US$ 185,10 la tonelada; el maíz perdía 2,18 % hasta los US$ 132,47; mientras la soja, en cambio, mostraba una leve variación positiva de 0,48 %, hasta US$ 304,33.

El precio del petróleo, a su vez, operaba a media rueda con fuertes caídas en los principales mercados internacionales de referencia, y se aproximaban a los valores mínimos históricos de las últimas dos décadas.

El crudo West Texas Intermediate (WTI), que cotiza en el mercado a futuro de Nueva York (Nymex), se desplomaba 11,84 %, y se comercializaba a US$ 23,76 el barril en los contratos con entrega en abril, mientras que el Brent, que cotiza en el mercado electrónico de Londres (ICE), se comercializaba a US$ 26,72, con una baja de 7 % para su entrega en mayo.

Por último, el bono a 30 años de los Estados Unidos mostraba un rendimiento de 1,69 %, mientras el bono a 10 años rendía 1,05 % anual y el mismo activo a 2 años contabiliza una renta de 0,44. (Télam y La Nueva.)