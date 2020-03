Matías Lammens, las dudas por la fecha de reanudación y la decisión de River

El ministro de Turismo y Deportes, Matías Lammens, insistió hoy que es difícil aventurar una fecha de regreso del fútbol argentino y aclaró que la suspensión se decidió por "pedido de Agremiados".

El ex presidente de San Lorenzo detalló que la idea de suspender la actividad futbolística comenzó el lunes con una reunión con el titular de Futbolistas Argentinos Agremiados (FAA), Sergio Marchi, quien le transmitió la "preocupación" de los jugadores.

"Yo también hablé con algunos y si bien el ministerio de Salud nos decía que no había riesgo, nos pusimos en el lugar de los jugadores", contó Lammens.

Consultado por la posición de River Plate que decidió no presentar equipo el pasado sábado cuando la primera fecha de la Copa Superliga había sido

programada para jugar sin público, Lammens prefirió "no entrar en polémicas" pero aseguró que fue un "error" por parte de la dirigencia encabezada por Rodolfo D'Onofrio.

"No quiero entrar en polémicas porque no suma en este momento", subrayó pero continuó: "Lo que tengo para decir es que no debemos caer en decisiones personales. Cuando uno esta en emergencia debe escuchar a los que saben y los dirigentes no debemos hacer lo que nos parece. Tenemos un cuerpo de expertos y científicos y no escucharlos es un error muy grave".