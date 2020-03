LaNuevaEncuesta: los usuarios opinaron sobre las medidas de Argentina por el coronavirus

El 34,8 % de los usuarios que votaron en #LaNuevaEncuesta opinó que la medida más importante en Argentina ante el avance del coronavirus es el control a toda persona que venga de países con casos.

Ese porcentaje equivale a 832 votos.

En tanto, el 22,5 % consideró que hay que cerrar la frontera, el 16,2 % indicó que le preocupa más el dengue y el 15,3% optó por "suspender vuelos desde y hacia lugares con casos".

Menos votadas fueron las opciones "no me interesa" (6,1 %) y "no se puede hacer nada" (5,1 %).

Participaron del sondeo más de 2.300 personas.

Ya podés votar #LaNuevaEncuesta en la página principal y en cualquier nota de lanueva.com.

Para informarte o pedir asistencia por síntomas de coronavirus, llamá gratis al 148 o al 0800-222-1002 (opción 1)