Se reprogramó Roland Garros en una fecha inédita para el calendario ATP

Ante la suspensión de las actividades tenísticas ATP por tiempo indeterminado, por la propagación del coronavirus, muchos organizadores comienzan a buscar alternativas para reprogramar sus torneos.

Uno de ellos, la tradicional cita parisina, Roland Garros, el segundo Grand Slam de la temporada ATP, el cual se confirmó que se llevará a cabo en una inédita fecha para su tradición: del 20 de septiembre al 4 de octubre.

"La Federación Francesa de Tenis tomó la decisión de celebrar el torneo entre el 20 de septiembre y el 4 de octubre de este año", dice el comunicado oficial.

El torneo supremo sobre polvo de ladrillo debía comenzar el 18 de mayo de este año. Si bien quedan varias semanas por delante, decidieron pensar en la salud de los tenistas, público y trabajadores.

⚠️The Roland-Garros tournament will be played from 20th September to 4th October 2020.#RolandGarros pic.twitter.com/eZhnSfAiQA