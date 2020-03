El otro lado del COVID19: una web que calcula cuánto papel higiénico necesitás

En época de pandemia y #QuedateEnCasa, toda actividad es buena para no caer en el aburrimiento.

Así lo entendieron los desarrolladores Ben Sassoon y Sam Harris, que crearon la web How much toilet paper?, que permite calcular cuánto papel higiénico será necesario para superar sin problemas la cuarentena, y a la vez tranquilizar a las personas que quieren comprar rollos y más rollos.

Según detalla el sitio especializado Genbeta, al ingresar a la página (muy simple de por sí) se pide que se introduzcan dos valores: los rollos de papel higiénico que hay en la casa y las visitas diarias que se hacen al baño. De esta forma, se determina cuántos rollos se necesitarán para estas primeras dos semanas.

Si la idea es refinar el lápiz para no caer en la paranoia del FOMO –Ndr: fear of missing out, temor a que falte en inglés- las opciones avanzadas permiten hasta estimar la cantidad de toallas que se utilizan o si el papel es simple o doble para mejorar los cálculos. Aún no se puede establecer la cantidad de metros que tienen los rollos que cada cual posee en la casa, pero seguramente será algo que se incluirá en una próxima actualización.

Además, permite compartir los resultados en Facebook y Twitter.

A manera de conclusión, la página también deja una recomendación: "No todos pueden llegar a una tienda y abastecerse de papel higiénico. No seas egoísta".