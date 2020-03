“El miércoles se suspendería el fútbol”, dijo Sergio Marchi

Más allá de las dos reuniones previstas para el miércoles en Superliga y AFA, la chance más concreta es que finalmente se suspenda el fútbol a raíz del coronavirus. La firme postura de los jugadores de querer parar la pelota es lo que llevaría a tomar la determinación.

El propio Sergio Marchi, secretario general de Futbolistas Argentinos Agremiados, confirmó que se respetará su voluntad. Si bien no quiso revelar las charlas que tuvo con los capitanes de los diferentes equipos, aseguró que ya conoce la postura del 90 por ciento de ellos.

"Vamos a respetar la voluntad de los jugadores y el fútbol se pararía el miércoles”, confesó en la puerta de la sede de la entidad.

Acto seguido disparó un tiro por elevación a River, que no presentó equipo de manera unilateral en la primera fecha de la Copa de la Superliga: "Lo que hay que tomar son decisiones grupales, en conjunto y no salidas individuales. Queremos que todos nos den su mirada. Acá no hay futbolistas de primera o de segunda clase".

La reunión, pautada para el miércoles a las 18 terminará de definir si el fútbol continúa, como pretende la mayoría de los dirigentes y la máximas autoridades del país, o si suspende hasta nuevo aviso por pedido de los jugadores.

Las palabras de anoche de Alberto Fernández habían generado alguna incertidumbre sobre la suspensión del fútbol y hasta la dirigencia de los clubes prefiere esperar a los encuentros del miércoles. Sin embargo, todo parece indicar que la decisión de los jugadores será la que se imponga.