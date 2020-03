Crisis económica: porque 2020 no es lo mismo que 2008

La crisis de la economía mundial que se vive en lo que va de 2020 no tendría igual desenlace que la de 2008, año en el cual, los efectos de la crisis financiera global originada en el mercado inmobiliario de EE.UU. se combinaron con la pandemia de Gripe Aviar.

“La crisis que detonó en 2008 en Estados Unidos arrastró al mundo a una recesión, que se vivió con crudeza en 2009. La Argentina la sufrió (agravada por una sequía) y, sin embargo, poco tiempo después el país estaba batiendo récord de crecimiento, con una suba del 10,1 % del PIB en 2010”.

“En aquel momento, hubo un punto de inflexión nítido, ya que a partir de sucesivas quiebras bancarias los bancos centrales de países desarrollados ejecutaron un masivo operativo de rescate y suministro de liquidez. La crisis de 2020, en cambio, transcurre por otros carriles, ya que todavía no puede dimensionarse el impacto en términos de vidas humanas y de parate económico del coronavirus, mientras que nuestro país hoy carece de los instrumentos de política económica de los que disponía en 2008”, advierte el Instituto para el Estudio de la Realidad Argentina y Latinoamericana (Ieral), dependiente de la Fundación Mediterránea.

Según los economistas del Ieral, la actual crisis todavía no llegó a su pico máximo, ya que, por ahora, no se vislumbra un “momento Lehman”, episodio con el que se identificó a la quiebra del banco de inversión Lehman Brothers el 15 de septiembre de 2008, que disparó una suerte de efecto dominó a varias entidades financieras del mundo desarrollado.

“Para la Argentina, el contraste es marcado entre 2008 y el presente, no sólo porque ahora la situación fiscal y de deuda es precaria, y el nivel de reservas del Banco Central es limitado. También por el hecho que la dirigencia política no parece haber reparado en que el país lleva 9 años en estanflación, por lo que no debería estar replicando las viejas recetas”, recomiendan desde el Ieral.