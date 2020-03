La UNS suspendió las clases y demás actividades hasta el 6 de abril

En el marco de las medidas para afrontar la lucha contra el coronavirus, la Universidad Nacional del Sur, en conjunto con el Consejo Superior Universitario, resolvió postergar el inicio de las clases del nivel universitario del 25 de marzo al 6 de abril, como así también suspender hasta el 6 de abril el dictado de clases en modalidad presencial de escuelas de enseñanza preuniversitaria de nivel secundario y terciario.

Por otra parte, también decidió también disminuir el factor de ocupación de las aulas del nivel inicial y primario de acuerdo a los nuevos parámetros establecidos por el servicio de higiene y seguridad en el trabajo.

Además, tomó estas otras medidas:

Artículo 4º: suspender transitoriamente las clases y prácticas de estudiantes en hospitales, centros de salud o instituciones públicas o privadas que concentran población de riesgo;



Artículo 5º: adoptar en los departamentos académicos y escuelas de enseñanza preuniversitaria de nivel secundario y terciario procesos de enseñanza no-presencial. Desde el próximo lunes 16 de marzo, docentes y personal de apoyo de cada Unidad Académica, como así también de las escuelas de enseñanza preuniversitaria de nivel secundario y terciario, deberán realizar la adecuación de materiales y contenidos para la aplicación de esta modalidad. La modalidad no presencial podrá implementarse a través de la plataforma Moodle u otros medios de virtualización, comunicación o entorno digital de que dispongan. En todos los casos deberán adoptarse las medidas necesarias procurando garantizar el desarrollo del calendario académico, los contenidos mínimos de las asignaturas y su calidad;



Artículo 6º: Reprogramar toda actividad científica o académica, tales como actos, congresos, seminarios, cursos, simposios, talleres, muestras o exposiciones, en la medida que impliquen aglomeraciones o concentraciones de personas;



Artículo 7º: Suspender transitoriamente todas las actividades de extensión, culturales o deportivas que por sus características impliquen aglomeraciones o concentraciones de personas y las que se orienten o cuenten con la participación de población de riesgo;



Artículo 8º: Reagendar la participación en actividades de internacionalización que impliquen la concurrencia de personal, becarios y becarias o estudiantes de la universidad a zonas o áreas de transmisión y circulación de COVID-19 definidas por el Ministerio de Salud de la Nación; así como la recepción de personal, becarios y becarias o estudiantes provenientes de dichas zonas;



Artículo 9º: Realizar los concursos docentes y no-docentes y defensas de tesis de grado y postgrado en espacios físicos que no superen los nuevos parámetros establecidos por el Servicio de Higiene y Seguridad en el Trabajo;



Artículo 10º: La entrega de títulos se realizará de forma individual, a solicitud del graduado o graduada. Los actos de colación de grado de carácter público serán reprogramados conforme con las recomendaciones del Ministerio de Salud de la Nación;



Artículo 11º: Aquellas actividades que por su naturaleza requieran de presencialidad, se deberán desarrollar de acuerdo con las recomendaciones del Servicio de Higiene y Seguridad en el Trabajo y del Ministerio de Salud de la Nación;



Artículo 12º: Las medidas que se adopten en el marco de los artículos precedentes no afectarán las restantes actividades de la institución, ni la asistencia del personal docente, no docente y becarias y becarios a sus lugares de trabajo, en tanto no se hallen comprendidos en los casos previstos en el artículo 7° del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 260/2020 o sean personas comprendidas en los grupos de riesgo;



Artículo 13º: Regístrese. Comuníquese a todas las dependencias de la Universidad Nacional del Sur. Pase al Consejo Superior Universitario a sus efectos.

LA RESOLUCIÓN

La Ley N° 27.541, la Ley N° 24.521, el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 260/2020, las Resoluciones Nº 82/2020 y 103/2020 104/2020 del Ministerio de Educación de la Nación y la Resolución 178/2020 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la Nación;



La resolución CSU-087/2020, que encomienda a las unidades académicas, la intensificación de las modalidades de educación y/o trabajo a distancia; y



Considerando:



Que la emergencia pública en materia sanitaria dispuesta por la Ley N° 27.541 fue ampliada por el plazo de un año, en función de la cual el Ministerio de Salud de la Nación, como autoridad de aplicación ha adoptado diversas medidas y recomendaciones acordes a la situación epidemiológica a fin de mitigar la propagación del coronavirus COVID-19 y su impacto sanitario;



Que en función de dichas recomendaciones, el Ministerio de Educación de la Nación ha dictado diversas resoluciones a fin de asegurar en el ámbito de la educación la aplicación de las recomendaciones antes mencionadas, en los diferentes niveles educativos;



Que resulta necesario que la Universidad Nacional del Sur adopte medidas equivalentes en su ámbito de incumbencia, entendiendo que resulta primordial la mitigación de la propagación del coronavirus COVID-19 a fin de preservar la salud de la población.



Que la actual coyuntura exige de toda la comunidad universitaria un esfuerzo adicional para adaptarse a las circunstancias cambiantes que la dinámica de la actual pandemia impone;



Que el inminente inicio de las clases del nivel universitario de acuerdo al calendario vigente impone adoptar medidas con la urgencia del caso, a fin de otorgar la mayor certidumbre posible, a los miembros de la comunidad universitaria en el actual contexto de emergencia.