Dublin vuelve a ser Dublin, y los vecinos están agradecidos

El despertar de un barrio...

La actividad en el club Dublin llevaba 5 años sin demasiado protagonismo. Apenas la cantina de la esquina de calles Granada y 25 de Mayo seguía vigente con su habitual compañía, hasta que un grupo de socios y vecinos se juntaron para movilizar.

Con esfuerzo y creatividad, se logró poner en funcionamiento a la cancha sintética de bochas para volver a competir en los certámenes que organiza la Asociación Bahiense.

“Linda iniciativa de gente del barrio. Todos estábamos deseosos de volver a tener bochas, porque Dublin es un club con historia, donde pasaron grandes jugadores”, dijo Eduardo Menéndez, el presidente.

El estadio Ricardo “Cacho Nardi”, en homenaje a quien fuera uno de los históricos formadores de chicos, y hasta técnico campeón de seleccionado bahienses de menores, empezó a cobrar vida nuevamente, algo que hasta hace poco parecía imposible.

“Se jugaba entre amigos, pero teníamos la necesidad de volver a la competencia oficial, de tener un equipo propio que pueda codearse con los mejores jugadores de la ciudad”, expresó, por su parte, Hugo Soto, tesorero y ex integrante de reconocidos planteles locales.

“Es una satisfacción enorme. Ver la cancha como está hoy y la gente entusiasmada nos anima a todos a colaborar”, indició, por su parte, el colaborador Carlos Díaz (papá de Mariano, uno de los mejores juveniles surgidos de nuestro medio).

--¿Quién tuvo la iniciativa?

Menéndez: --Salió de acá adentro. Rubén Galván, Claudio Acuña y nuestro cocinero, “Pelusa” Beli. Al proyecto nos sumamos con Hugo y otro grupo de colaboradores. En poco más de dos meses cambió totalmente la fisonomía del club.

Díaz: --Faltaba mantenimiento; se jugaba internamente para no abandonar la cancha. Pero lejos se estaba de poder competir como estaban las instalaciones.

--¿En qué consistió el nuevo proyecto?

Menéndez: --En esfuerzo y dedicación. Cada uno aportó su granito de arena; el tiempo disponible de todos nos sirvió para proyectar lo que queríamos. Primero remodelar la cancha, realizar reparaciones, aprovechar los espacios.

--¿Pegada a la cancha había una cochera?

Soto: --Sí, una cochera abierta. Había autos en sectores lindantes a la cancha, lo cual dificultaba un poco la limpieza, el orden. Con la anuencia de la comisión directiva pudimos retirar los autos y apuntamos a un proyecto íntegro.

--¿En qué consistió?

Soto: –Reparar la cancha en su totalidad, con piso nuevo por encima del viejo sintético. Hicimos uno nuevo con nuestra propias manos (risas). Todo a pulmón. Y anexamos una división de 15 por 4 metros para separar a la cancha de la cochera.

--Se afiliaron a la Asociación y fueron una de las sedes del Provincial.

Soto: --Fue importantísimo poder mostrar otra vez la cancha de Dublin en un torneo Provincial. Acá vino a jugar el campeón (Daniel Vitozzi) en la fase clasificatoria. Se vio en todos lados; sentimos un gran orgullo.

--¿De dónde sale el dienero para realizar obras?

Menéndez: --De la gente. Los viernes se organizan cenas para recaudar, y contamos con (Rubén) Beli, quien nos da una gran mano en la cocina.

Soto: --Que la gente se acerque. Dublin es contención para chicos y gente grande; es una parte social que nos interesa mucho.

Los títulos

En bochas, Dublin consiguió 3 campeonatos en tercetos (1984 en Primera C, 2004 y 2014 en la B); 4 en parejas (1997 y 1998 en la C y 1999 y 2003 en la B) y 3 en individual (1992, 1996 y 1998 en la C).