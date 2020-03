"Me llamó Guardiola y me deseó lo mejor en Racing", dijo Benjamín Garré

Benjamín Garré, delantero de Racing, habló en conferencia de prensa previa al partido ante Alianza Lima -mañana a las 21- por la segunda fecha del Grupo F de la Copa Libertadores.

El futbolista de 19 años que llegó proveniente de Manchester City, contó que Pep Guardiola lo llamó para desearle suerte en "La Academia".

"He aprendido muchísimo de Pep Guardiola, es un técnico de enorme jerarquía. Estoy muy agradecido por todo lo que me dio. Me llamó hace poco, me deseó lo mejor. Fue una gran emoción haber hablado con él", expresó ante los medios.

"En los últimos meses en Inglaterra había tenido pocos minutos. Lo había hablado con Diego Milito y todo el cuerpo técnico. Les estoy agradecido porque nunca me apuraron y me dieron tiempo para ponerme a punto", agregó.

Su debut, luego de algunos partidos en reserva, fue en la fecha 22 de la Superliga, en el empate ante Newell's.

"Le agradezco al cuerpo técnico por haberme esperado para alcanzar mi mejor forma física y futbolística. Allá se vive de otra forma, dentro y fuera del campo. Ir de a poco me está permitiendo una adaptación al nuevo contexto", declaró.

Desde el momento en el que entró enamoró a los hinchas del conjunto de Avellaneda con sus firuletes y le bastaron 15 minutos ante la Lepra para ser elegido figura del partido.

"La gente de Racing es increíble. Lo viví contra Newell's y confirmé todo lo que veía de afuera. Me hace sentir muy bien. No hay tanta diferencia en el estilo de juego que vi en Inglaterra y lo que veo acá con Beccacece, porque en Racing buscamos presionar alto y mantener siempre un juego ofensivo y rápido", aseveró.

"Jugar a un toque, el control y manejar los dos perfiles son cosas que aprendí y reforcé en Inglaterra y me sirven mucho. La bicicleta es algo que aprendí acá, de chico, y me sale naturalmente", concluyó.