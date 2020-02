El objetivo: adaptar los programas a cada ciudad de la Región Sanitaria I

Federico Moreno/ fmoreno@lanueva.com

Asumió formalmente el cargo de director de la Región Sanitaria I el pasado martes. Se trata de Maximiliano Núñez Fariña, odontólogo de profesión que, entre otras funciones, estuvo a cargo de IOMA durante cinco años y cumplió el mandato 2015-2019 como concejal de Bahía Blanca.

Sobre su designación expresó que “no me la esperaba porque no lo había hablado con nadie, pero es un honor para mí, más viniendo el ofrecimiento de Marcelo Feliú y Gabriel Godoy. Estoy contento también porque puedo seguir relacionado con el ámbito en el que me desempeñé toda mi vida, que es la salud. Fui hasta este momento presidente del Colegio de Odontólogos, estuve cinco años en la gestión de IOMA y como concejal me ocupé de la parte de salud”.

Sobre sus pocos días al mando de una amplia región –-desde Patagones hasta Guaminí y Gonzales Chaves-- Núñez Fariña comentó que ya pudo reunirse con Diego Torino, director de Redes y Regiones Sanitarias, quien le indicó los lineamientos a seguir en la gestión.

“Lo fundamental es que todos los vecinos de la región tengan asegurada su atención en salud, que nadie quede afuera. Lo segundo es que podamos bajar todos los proyectos y programas que manden Nación y Provincia a la realidad e idiosincrasia de cada distrito de nuestra zona de influencia, porque no es lo mismo la realidad de Patagones que la de Chaves, ni Pedro Luro que el microcentro de Bahía Blanca”, afirmó el odontólogo.

En su visita al director de Regiones, Diego Torino.

“Además, y tan importante como lo anterior, es que seamos el nexo entre cada secretario de salud de la región y el Ministerio provincial, quieren que prestemos atención a cada reclamo y a cada necesidad que les surja en sus ciudades”, agregó.

Sobre el cambio de gestión en Salud tanto a nivel provincial como nacional, el exedil opinó que el criterio sanitarista presente es muy distinto al que se vio los últimos cuatro años y destacó el “perfil preventivo, sanitarista, que tienen ambos ministros, que buscan que todos los chicos tengan todas las vacunas, los adultos también, y que los cronogramas de vacunación se cumplan al día”.

“Si hace un par de años se discutía si sarampión sí o sarampión no, hoy me quedo tranquilo de que ese problema no creo que lo tengamos, podrá ser por trabas de logística, pero no por falta de medicamentos. La formación de los ministros es garantía de que será así”.

Por último, dentro de la extensa lista de competencias y actividades que dependen de la Región Sanitaria I –Moreno 267--, su flamante director recordó que se dictan cursos de enfermería, de manipulación de alimentos, de educación sexual y reproductiva, que allí se reciben y distribuyen las vacunas –-no a individuos--, preservativos, pastillas y medicamentos, y que es una instancia de apelación ante un rechazo en primera instancia del Certificado Único de Discapacidad.

Junto a Núñez Fariña, como director asociado asumió el licenciado en Enfermería Laureano Alimenti.