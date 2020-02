Una nena de dos años recibió 40 puntos en la pierna tras ser atacada por un pitbull en Berisso

Una niña de dos años recibió 40 puntos de sutura en su pierna izquierda tras ser atacada el sábado pasado por un perro de raza pitbull que se escapó de su casa en Berisso, denunciaron hoy familiares de la pequeña.

La niña se recupera de las heridas en la Unidad Sanitaria N° 42 de esa ciudad bonaerense, mientras que la propietaria del animal aseguró a los medios "que es la primera vez que el perro reacciona de esa manera".

La mujer, quien se identificó como Perla, explicó hoy a TN que no estaba en su casa cuando el perro mordió a la niña y que si bien le habían recomendaron castrarlo, "nunca había tenido problemas con chicos".

"Después de lo que pasó tengo miedo de que vuelva a lastimar a alguien. Estuve hablando con Defensa Civil y me mandaron al municipio para que saque turno y lo castre. Ahora lo tengo atado”, detalló la mujer.

Perla estaba de vacaciones en Necochea cuando su hijo mayor la llamó para contarle que su perro había atacado a una niña que caminaba por Montevideo y 27, quien fue sorprendida por el animal que quedó prendido a una de sus piernas.

"Me encariñé con él, no lo veía malo, jugaba con mis nietos, vienen amigas con hijos y juega, mi hijo le tira la pelota y el palito y no reaccionaba así, no pensé que podía pasar, sabía que se peleaba con perros pero no con criaturas”, agregó la mujer.

Según portales de Berisso, los vecinos de la zona recomendaron a Anabel, la madre de la niña atacada, realizar la denuncia policial con el argumento de que no era la primera vez que el pitbull atacaba a una persona. (Télam)