El calor de la afición, la otra cara de la moneda para los pilotos de Bahía Blanca y la región

Por Tomás Arribas / tarribas@lanueva.com

¡Sin el pan y sin la torta! Lamentablemente, cuando el escenario pintaba bárbaro, la región se quedó con las manos vacías luego de la primera fecha del Turismo Nacional, celebrada el pasado fin de semana en el Ezequiel Crisol.

El 20° puesto del pigüense Fernando Gómez Fredes (March) en la final de la Clase 2, lejos estuvo de colmar las expectativas del aficionado regional, que con el escenario previo al domingo se había esperanzado con grandes resultados.

No obstante ello, la mayoría coincide que, observando el vaso medio lleno, el calor y el enorme acompañamiento del público bahiense y regional puso paños fríos y contribuyó enormemente a digerir el mal trago deportivo.

Apenas escasos metros duró la ilusión del local Sebastián Pérez (Onix) en la prueba central de la divisional menor (largaba 9°), como consecuencia de la rotura del impulsor, que en la vuelta previa ya había dado señales negativas.

Distinto el caso de su coterráneo Leandro Vallasciani (Trend), quien tenía todo encaminado para coronar un regreso soñado a la categoría, hasta que, a falta de media vuelta, un toque con Miguel Ciaurro (Trend) lo sacó de pista y adiós al 6° puesto que estaba por coronar...

Si algo faltaba para empañar el costado deportivo, el local Juan Pipkin (Corolla), quien partía 3° en la final de la Clase 3, quedó fuera de la conversación llegando a “Los Chanchos”, tras una avería en la suspensión producto de un toque.

Tampoco pudo sobrevivir el Paisanito de Villalonga, Adrián Pércaz (Focus), víctima de innumerables contratiempos durante el fin de semana. Podría decirse que allí, el honor regional lo “salvó” el pampeano Matías Menvielle (Cruze), arribando en el 17° puesto.

A continuación, los testimonios de nuestros pilotos:

Leandro Vallasciani

"Faltó media vuelta, pero sabemos que el Turismo Nacional es una categoría áspera y a veces ocurren este tipo de situaciones. Está claro que fue sin intención, pero lamentablemente nos dejó afuera. Eso no opaca lo que fue el fin de semana, porque haber estado entre los diez mejores los tres días fue muy bueno".

"Era un desafío muy grande y riesgoso .Es un TN muy distinto al que conocí yo, y volver a correr, y en las condiciones que llegamos, era arriesgar a pasar papelones. Pero decidí encararlo, se trabajó durísimo, como nunca antes lo hicimos, y redondeamos un finde muy bueno a pesar del abandono".

"Antes de este fin de semana, pensábamos hacer esta fecha y parar dos o tres. Este buen resultado alienta y ayuda a analizar la posibilidad de seguir en lo inmediato. Descansaremos un poco y seguiremos trabajando".

Sebastián Pérez

"Fue un trago amargo lo que pasó. Nos estábamos recuperando de a poco; la serie fue complicada pero logramos un buen resultado que nos permitía largar bien posicionados en la final. Al momento de mover, que lo había hecho bien, se rompió el motor. Fue un error propio del equipo, porque algo quedó mal armado de los trabajos hechos el sábado por la noche".

"Son errores que no podemos cometer si pretendemos dar pelea en por el campeonato de la Clase 2. Haremos un mea culpa de lo ocurrido y trataremos de aprender del error para que no vuelva a pasar en el futuro".

"Correr en Bahía fue muy especial, nunca antes tanta gente se había acercado a darme semejante cariño. Igualmente, por más que no hayamos logrado un buen resultado, se acercaron y nos dieron aliento. Lástima que haya sido una jornada tan complicada para los bahienses".

Juan Pipkin

"Son así las cosas. Un incompetente como (Santiago) Mallo, que espero que lo desclasifiquen y le den un par de puestos para la próxima, me arruinó la carrera. Sabía que corría adelante de mi gente, pero arriesgó en la primera curva creo que fue algo estúpido. Me pegó, me desacomodó el auto y cuando le pego a Muñoz (Marchesi) se dañó la suspensión".

"Creo que en la próxima carrera vamos a tener uno de los mejores motores Toyota. El chasis se ve que está muy bien, así que trabajaremos para tratar de ganar en La Pedrera y cambiar la cara después del abandono de hoy (por el domingo)".

"El calor de la gente genera un poco de presión en uno. Antes de la serie, Pablo (Arana, su chasista) se acercó y me dijo: “Olvidate de la gente de afuera y tomalo como una carrera más”, como si fuera fácil. Pero pude estar tranquilo por suerte. Es lindo ser local, aunque estoy muy amargado por cómo terminó todo".

Fernando Gómez Fredes

"Estuve todo el fin de semana acompañado por amigos, conocidos y colegas de todos estos años de automovilismo. Así que en ese sentido se disfrutó mucho".

"En la previa parecía que estábamos más cerca, dentro del medio segundo de diferencia, que nos parecía razonable y lo que se pretendía. Pero donde comenzó la actividad, no caímos bien en el circuito y estuvimos a más de un segundo. Hubo mucha variabilidad en las condiciones y eso complicó".

"Fue el puntapié iniciar para recuperar gran parte del automovilismo de Bahía Blanca y la región, que lamentablemente había quedado inactivo. Seguramente se reactive todo, especialmente la actividad zonal".

Adrián Percaz

"Tuvimos muchos inconvenientes durante los tres días de actividad; primero el motor, después toques y después la tierra, un factor fundamental. Pero les aseguro que volver a correr en Bahía Blanca fue algo hermoso".

"Lo único que me queda de este fin de semana es agradecer a toda la gente de la zona, y principalmente de mi pueblo, que se acercó a saludarnos y darnos todo el aliento. Quiero agradecer a todos los que laburaron y se pusieron la camiseta, a mi familia, a mi novia y a todos mis amigos que siempre están apoyando y dándome una mano".