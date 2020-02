Seis Naciones: Francia dio un paso clave hacia el título

Francia dio este sábado un paso clave en la búsqueda del título del Seis Naciones, torneo que no gana desde 2010.

En condición de visitante le ganó a Gales, último campeón, por 27 a 23 y en el marco de la tercera fecha.

El quince francés golpeó primero con un try a los 6m (Bouthier) y amplió cifras con otro de Willemse a los 24, ambos convertidos por Romain Ntmack, quien además aportó un penal a los 18m. para el triunfo parcial en la primera etapa por 17 a 9 (tres penales de Biggar en el local).

Gales reaccionó en el complemento y hasta redujo a la mínima con try de Lewis convertido por Biggar a los 48m. Pero apareció Ntmack para conseguir un try decisivo a los 51m que impulsó a Francia al triunfo.

Mirá lo mejor de Gales-Francia:

A match for the ages in Cardiff... Relive the key moments with our highlights of @WelshRugbyUnion v @FranceRugby #WALvFRA #GuinnessSixNations pic.twitter.com/qH5mbfHKQ3