"El Proyecto está en las calles": en Bahía hubo marcha y pañuelazo por el aborto legal

Cientos de personas marcharon esta tarde por el centro de Bahía Blanca en reclamo por el aborto legal, seguro y gratuito, en el marco del Pañuelazo Federal que se realiza en Argentina.

En su mayoría mujeres y disidencias, se manifestaron bajo distintas consignas: "Poder elegir, para no morir", "La clandestinidad no salvó ninguna vida" o "Niñas, no madres".

Al mismo tiempo, se expresaron con canciones y carteles en defensa de la Ley de Educación Sexual Integral.

Previo a la marcha, desde la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal Bahía Blanca leyeron un comunicado donde señalaron que "nuestro proyecto está en las calles y el momento de dar un debate franco, científico, en el marco de derechos es AHORA. Nuestro reclamo trasciende fronteras, porque los abortos inseguros son un problema de salud pública que provocan muertes evitables, especialmente las de mujeres en situación de pobreza."

Y exigieron: "Financiamiento del Programa Nacional de Educación Sexual Integral y capacitaciones docentes en servicio de calidad para la real implementación de la ley en todos los niveles educativos. Que todos los hospitales de la ciudad y la región acaten el Protocolo de Interrupción Legal del Embarazo vigente en el país, actualizado por último vez en diciembre de 2019. Que en las salas médicas y los hospitales no falte el suministro de misoprostol, que es el medicamento más seguro que se utiliza para realizar abortos hoy en día. Que los sectores antiderechos no ejerzan violencia sobre mujeres, niñas, niñes, adolescentes y personas gestantes impidiendo la efectiva aplicación del protocolo vigente de interrupción legal del embarazo y de la Ley de Educación Sexual Integral. Que se apruebe el proyecto de ley presentado por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, que contempla el aborto como una cuestión de salud pública, y que el pleno ejercicio de nuestros derechos no se vea obstaculizado por la objeción de conciencia de profesionales y servicios de salud responsables de garantizarlo".

En distintos puntos del país se realizó el pañuelazo, para exigir la sanción del proyecto de ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) que impulsa la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito.