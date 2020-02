Durísima sanción para Villa Mitre y Olimpo tras los incidentes del domingo

El Tribunal de Disciplina Deportiva del Interior del Consejo Federal se expidió hoy con respecto a los incidentes del domingo pasado en la previa al partido entre Villa Mitre y Olimpo, que tuvieron como consecuencia el fallecimiento de Sergio Emanuel Castillo.

Según lo publicado en el Boletín Oficial, tanto el tricolor como el aurinegro no podrán jugar en sus respectivos estadios en las próximas 3 fechas del Torneo Federal A y, donde sean locales, deberán hacerlo a puertas cerradas. Sólo podrán ingresar las personas debidamente habilitadas por protocolo.

Además, recibieron una multa económica correspondiente al valor de 200 entradas generales durante 3 fechas.

En caso de la "Villa" esta sanción afectará los juegos ante Sansinena, Desamparados de San Juan y Círculo Deportivo.

El aurinegro por su parte, no podrá tener público ante Deportivo Maipú (el domingo a las 17:30), Ferro de General Pico y Estudiantes de San Luis.

Para el partido ante los mendocinos, la dirigencia olimpiense estaría en tratativas para jugar en cancha de Libertad.

Lo publicado en el Boletín

EXPEDIENTE Nº 4429/19 – TORNEO FEDERAL “A” 2019/20

Partido disputado en fecha 09/02/202019 entre el Club Villa Mitre (Bahía Blanca) vs.

Club Olimpo (Bahía Blanca).

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 13 de Febrero de 2020.-

VISTO:

Los graves incidentes en la previa del partido disputado en la ciudad de Bahía

Blanca, entre el Club Villa Mitre y su similar Club Olimpo, correspondiente a la fecha

18 -zona B- del Torneo Federal “A” edición 2019/20, con el saldo de un simpatizante

de este último muerto y varios heridos, se dan inicio a actuaciones a fin de deslindar

las responsabilidades de las instituciones involucradas, conforme al Art. 5 del R.T.P.

CONSIDERANDO:

Que los incidentes se produjeron el domingo 9 del corriente mes y año, previo al

partido que disputaron las instituciones Bahienses Villa Mitre y Olimpo, luego de un

banderazo que realizaron los hinchas de este último en su estadio -lo cual fue

permitido por los dirigentes del club-, atento a que el encuentro deportivo se iba a

desarrollar en el estadio de Villa Mitre, sin la presencia del público visitante.

Que al término de la concentración en el estadio de Olimpo, una facción de la

hinchada de este, comenzó a acompañar al micro que trasladaba a los jugadores y

cuerpo técnico en el trayecto hacia la cancha de Villa Mitre. En el recorrido estos

pasaron cerca de la zona en la que se encuentra ubicada la sede de este último,

registrándose enfrentamientos de ambas hinchadas donde hubo corridas, daños

contra la propiedad y disparos de armas de fuego. Uno de esos disparos

presumiblemente provocó el deceso de un simpatizante de Olimpo.

El Tribunal corrió traslado de las actuaciones, por disturbios en las inmediaciones

del estadio, a los Clubs Villa Mitre y Olimpo para que en ejercicio de sus derechos

de defensas presentaran descargos (art. 7 del R.T.P.).

Se reciben descargos enviados por los Sres. Germán Virois y Ricardo Fotti en

carácter de Secretario y Presidente respectivamente del Club Villa Mitre y de los

Sres. Sebastián Marchese y Ángel Eduardo Tuma, en representación del Club

Olimpo.

Ambas instituciones se deslinda de responsabilidad alguna en los eventos ocurridos

en inmediaciones del estadio de Villa Mitre, haciendo incapié en el operativo de

seguridad a cargo de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, a cargo de la

Comisaría cuarta de la ciudad de Bahía blanca.

Los dirigentes del club Villa Mitre atribuye la responsabilidad del evento a un

“…grupo de inadaptado partieron desde el estadio Carminatti … desplazándose 30

cuadras sin tener intervención policial alguna...”.

Mientras que los dirigentes del visitante aducen que “...el club Olimpo como no fue

organizador del encuentro no tenía posibilidades reales de dirección del mismo y

contratación de la seguridad … esta responsabilidad objetiva recae en cabeza de las

autoridades del anfitrión...”. Concluyendo que “...el partido fue organizado por el club

Villa Mitre, en el estadio de su propiedad, sin público visitante, concertando con las

fuerzas de seguridad un operativo que se vio desbordado desencadenándose la

tragedia...”.

A tenor de lo reseñado este Tribunal tiene por acreditado que simpatizantes de

Olimpo se concentraron en su estadio, acompañaron al micro que trasladaba sus

jugadores hasta la cancha de Villa Mitre y en el trayecto se desviaron hasta las

inmediaciones de la sede de este último, donde se registran graves incidentes,

donde se arrojaron proyectiles y se efectuaron disparos de armas de fuego,

provocando la muerte de una persona, mientras que el club local le asiste la

responsabilidad objetiva por ser el organizador del encuentro.

RESULTANDO:

Que la violencia antes, durante y una vez finalizados los partidos resulta una

constante en el fútbol del interior, que no ha podido erradicarse con la quita de

puntos, y, en este caso, el Tribunal variará excepcionalmente el peso punitivo a los

sectores generadores de los disturbios.

Los operadores del derecho sancionatorio, nos debemos un sincero debate para

alejar a los violentos de las canchas y no perjudicar en lo deportivo y en demasía, a

los clubes que no pueden controlar el ímpetu y accionar delictivo de los verdaderos

culpables.

Hemos de reconocer nuestro esforzado intento de sancionar los actos

violentos, sancionando a los clubes. Sin embargo, no cejaremos ni

consentiremos que los violentos, amparados en la multitud, pretendan ser

protagonistas de los partidos para con su accionar determinar sus resultados.

Que, el hecho que diera origen a la causa es sumamente grave, pues nuevamente

las parcialidades de los clubs confunden el aliento y apoyo a extremos de no evaluar

los elementos que usan para exteriorizarlos, atentando con las vidas de las

personas.

En preciso delimitar el concepto de responsabilidad en el ámbito de la disciplina

deportiva, entendiendo como tal al sistema de normas que permite imponer

sanciones, por parte de órganos investidos de potestad disciplinaria a los sujetos

subordinados al ordenamiento jurídico deportivo con fundamento en la relación

especial sujeción, como consecuencia de la comisión de infracciones y mediante los

procedimientos legalmente previstos en los reglamentos de aplicación.

A la luz de los hechos investigados, se puede apreciar la responsabilidad de ambos

clubes por el comportamiento inapropiado de sus simpatizantes en relación con la

organización del partido.

Así las cosas, el principio de responsabilidad objetiva adoptado por la FIFA,

Conmebol y AFA, ha sido profundamente analizado por el Tribunal de Arbitraje

Deportivo (TAS), estableciendo una consolidada jurisprudencia validando dicho

principio.

Este Tribunal, expresa la preocupación existente en torno a la gravedad de este tipo

de comportamientos donde, lejos de prevalecer los valores positivos inherentes al

deporte como la integridad, el “fair play”, el esfuerzo, el compañerismo, el afán de

superación, la motivación, la constancia e indudablemente el valor del respeto,

ampliamente promovido por la Asociación del Fútbol Argentino, impera la violencia y

el odio, empañando lamentablemente el espectáculo del fútbol.

Compartimos los fundamentos del fallo de la UEFA, a raíz de los incidentes

ocurridos en fecha 22 de Febrero de 2018, en las inmediaciones del Estadio de San

Mamés previos al partido de vuelta, correspondiente a los dieciseisavos de final de

la Europa League 2017-2018, entre el Athletic de Bilbao y el Spartak de Moscú, con

el trágico desenlace de un policía fallecido por los enfrentamientos de los hinchas

radicalizados de dichas instituciones, por los cuales el tribunal disciplinario europeo

sancionó a ambas instituciones con multas y clausura de estadio.

Resulta oportuno subrayar que en los laudos internacionales, se trata la

problemática que suscita el hecho de que los incidentes se produjeran fuera del

estadio, concluyendo que la responsabilidad objetiva de los clubes no se limita al

comportamiento de los aficionados dentro del estadio, si no que alcanza a los actos

que se producen fuera del mismo

Acreditada la plena responsabilidad objetiva de los Clubs Villa Mitre y Olimpo, por

aplicación de los artículos 32, 33 y concordantes del RTP del Consejo Federal, en

los graves hechos suscitados previo a la disputas del partido correspondiente a la

fecha 18 -zona B- del Torneo Federal “A” edición 2019/20, con el saldo de un

simpatizante fallecido, distintas personas heridas y daños contra la propiedad, debe

encuadrarse sus responsabilidades en las previsiones del artículo 32, 33 y 287 inc.

1º del RTP, lo que corresponde sancionar a los clubs Villa Mitre y Olimpo, ambas de

la ciudad de Bahía Blanca, con multa de valor 200 (doscientas) entradas generales

por 3 (tres) fechas; clausura de estadios por las próximas 3 (tres) fechas que deban

actuar los clubs Villa Mitre y Olimpo en condición de local, determinando que los

próximos tres partidos que deban disputar dichas instituciones en dicha condición -

local-, se jueguen sin público y que sólo ingresarán al estadio las personas

debidamente autorizadas por protocolo.

Por ello el Tribunal de Disciplina Deportiva del Interior;

RESUELVE:

1).- Determinar la clausura de los estadios por las próximas 3 (tres) fechas que

deban actuar de local los clubs Villa Mitre y Olimpo -ambos de la ciudad de Bahía

Blanca- (arts. 32, 33 y 287 inc. 1° del R.T.P.).

2).- Determinar que los próximos tres partidos que deban disputar los clubs Villa

Mitre y Olimpo en condición de local, se jueguen sin público y que sólo ingresarán al

estadio las personas debidamente autorizadas por protocolo (arts. 32 y 33 del

R.T.P.) .

3).- Sancionar a los clubs Villa Mitre y Olimpo con multa de 200 (doscientas)

entradas generales por 3 (tres) fechas (arts. 32, 33 y 287 inc. 1° del R.T.P.).

4).- Notifíquese, publíquese y archívese.

MIEMBROS PRESENTES: Dr. Pablo Iparraguirre y Dr. Raúl Borgna.-