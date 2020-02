"Lo de los incidentes es una mancha muy grande", se lamentó Tunessi, autor del 1-0

Villa Mitre ganó el clásico con gran solvencia y consiguió un triunfo de esos que suman en lo numérico (se afianzó en zona de clasificación) y desde lo anímico.

Pero pese a la victoria 2-0 ante Olimpo, el derby se vio opacado por una violencia inédita para nuestra ciudad en la previa, y fuera de la cancha esa sensación de tristeza por lo ocurrido se vivió desde el primer momento que la pelota empezó a rodar.

No obstante, los jugadores consultados se enteraron todo una vez finalizada al mismo o a medida que dejaron el campo de juego, como es el caso de Maximiliano Tunessi, quien marcó el 1-0 de la noche.

"Me enteré cuando me sacaron, es una verdadera lástima. Le mando un saludo a los familiares, esas cosas no tienen que pasar esto tiene que ser una fiesta más allá del resultado. Esto es una mancha muy grande", señaló el de Río Colorado.

Pasando a lo estrictamente deportivo, Maxi definió con tranquilidad para abrir el marcador a los 13 minutos y comenzar a encaminar la noche tricolor.

"Estoy muy contento, ganamos un partido bárbaro; hicimos un partidazo", admitió el delantero de la "Villa".

-Hiciste uno de esos goles que quedan en la historia por ser un clásico...

-Sí, bueno... ojalá que vengan goles más importantes que el de hoy y que sirvan para cosas más grandes.

-Marcaron en las primeras chances que tuvieron, ¿por ahí pasó un poco la clave del triunfo?

-Sí, era la idea, salir a buscarlo enseguida. Nosotros sabemos que cuando tenemos el resultado a favor, es difícil que nos empaten.

-La lesión del "Loro" (el capitán se perdería lo que resta de la temporada), hoy tuvo que salir Manchafico, van sufriendo cosas y el equipo sigue fuerte... ¿El grupo es un poco la clave de este gran momento que viven?

-No sé si pasará en todos los planteles, yo he jugado en otros equipos y nunca lo viví. Acá realmente no se si llamarnos amigos, pero es así. Todos están con todos, nos juntamos a comer en las casas... eso no se da en todos lados. Eso es algo que busca el grupo y también el club, se fija en esas cosas. En la persona más allá del jugador, por eso se nos ve tan unidos y ahora los resultados acompañan.

-¿Puede ser un triunfo que los marque para ir por cosas importantes?

-Sí, bueno... pero hay que estar tranquilos. Si este triunfo nos hace sacar los pies del plato, nos vamos a confundir. Ahora se viene un partido más importante que el de hoy en Mendoza y hay que ganar.