Qué opinan los presidentes de bloque de la eventual suspensión de las PASO y las reelecciones indefinidas

Por Mauro Giovannini / mgiovannini@lanueva.com

Gisela Ghigliani, concejal del Frente de Todos, y Nicolás Vitalini, edil de Juntos por el Cambio, opinaron sobre la eventual suspensión de las PASO y la posibilidad de que se restauren las reelecciones indefinidas en la Provincia.

"No tengo una posición absolutamente definida sobre las PASO de 2021. Sí, me parece una medida ordenada, la previa a una elección general, pero hay un contexto particular y me parece que las decisiones van a tener que ir asociadas a esto. Para analizarlo fuera de este contexto tendría que pensar otras cosas más políticas que por ahí no las estoy pensando ahora", dijo Ghigliani, presidente de su bloque.

"Es muy reciente la reunión que se generó con gobernadores por el tema del pacto fiscal y este acuerdo tácito, o no tan tácito, que se haría con las PASO. Va a ser un año particular el 2021, donde tenemos que ver cómo va a seguir evolucionando la pandemia y tal vez hay decisiones que hay que tomarlas por la coyuntura", añadió.

Vitalini señaló que "he sido crítico de las PASO porque creo que su implementación nunca cumplió con el rol para la cual fueron creadas, pero suspenderlas alegando una coyuntura me parece que no es propicio".

"Tiene que ver pura y exclusivamente con una conveniencia electoral del gobierno de turno ya que en los argumentos que he escuchado muchos de los eventos citados han existido en el pasado —continuó—. La cuestión de no incurrir en gastos extraordinarios siempre fue una de las críticas, no sé ahora por qué se dan cuenta o utilizan eso como argumento".

"Responde a una necesidad del gobierno nacional para revertir la mala imagen que tiene producto de todos los yerros políticos, económicos, educativos y sanitarios", completó.

En otro orden, Ghigliani admitió que le "cuesta ponerse a pensar estas cosas en este contexto", en relación a la posibilidad de que se restauren las reelecciones indefinidas, en diferentes cargos, dentro de la provincia de Buenos Aires.

"En otro momento hubiera sido apasionante discutirlo, pero hay que poner la energía y la discusión en otras cuestiones hoy en día. Hay que discutir cómo salimos de la pandemia y cómo avanzamos en términos sociales, económicos y de producción, y por ahí, eventualmente, en otro contexto, sí dar una discusión amplia", mencionó.

"En principio, me parece que la decisión de quienes votan, hombres y mujeres, es soberana. Cada uno sabe lo que vota y lo que no vota, así que no me preocupa el tema de las limitaciones. Si se va a hacer alguna reforma, que sean definitivas y no parches de acuerdo a lo que le parece al que está de turno", culminó.

Mientras que Vitalini contó que el tema le "genera alguna ambigüedad".

"Por un lado, vino a cortar con una realidad en muchísimos distritos donde parecían feudos, un gobernante o una familia gobernaba por décadas; eso me parece positivo. Y, por otro lado, no deja de ser una cuestión más filosófica, una forma de restringir la posibilidad de elegir de los ciudadanos", sostuvo.

"De todas formas —siguió el presidente de su bloque—, hace relativamente poco se constituyó una ley en tal sentido (2016) y me parece que no es bueno borrar con el codo lo que se escribió con la mano. Lo mismo ocurre con lo de las PASO, quienes propusieron las PASO son los que ahora pretenden derogarlas por una conveniencia política".