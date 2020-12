José Valle: “Soy una persona de códigos”

Si a alguien se lo puede considerar multifacético ese es José Valle.

Permanente movilizador de acciones que proyecten la cultura popular, no es casual que el amor de su vida tenga que ver con Gaby, “la voz sensual del Tango” como se la reconoce.

Pero no sólo la música ciudadana, sus grandes cultores, su historia, marcan la vida de este fiel hincha de Independiente de Avellaneda.

El fútbol, el boxeo, el turf, la noche… Todo junto marca un cóctel de vivencias que atrapan a quien quiera escucharlo. Una usina generadora de jugosas anécdotas.

“Contame una historia”, “La Fama es puro cuento”, “Aprontes y partidas”, son algunos de los contenidos radiales que lidera Valle, como su micro de boxeo “Noche de Ko”.

Un tipo con códigos. “De palabra”, como se autodefine.

A veces áspero, en ocasiones intenso, pero sobretodo un emprendedor de todo lo que sirva para preservar la memoria y nuestras tradiciones.



En 15 conceptos

1. “El tango es mi vida. Es un dardo que me llegó al corazón y se quedó para siempre. Todo lo que acontece en la vida lo podés encontrar en una letra de tango. Hubiera dado diez años de mi vida por poder conocer a Pichuco (Aníbal Troilo), para mí el sinónimo de tango. Te cuento una anécdota de uno de sus últimos cantores, Tito Reyes, un tipo con un olor a barrio impresionante. La mujer de Pichuco le decía a éste que apaciguara un poco con tantos shows, a lo que el Gordo le contestaba: “¿cómo va a hacer Tito para darle de comer a sus siete hijos?”. Siempre pensaba en el otro”.

2. “Gardel fue un personaje único a nivel mundial. Hoy hasta te encontrás con muchos pibes tatuados con su rostro. Fue el primer tipo al que le armaron libretos especiales para filmar en Hollywood. Tremendo”.

3. “¿Gaby? No estaría vivo si no hubiera aparecido la Flaca. Yo estaba muy desorganizado, con muchos líos personales. Vivía corriendo detrás de cosas que no eran tan importantes. Le cambió el enfoque a mi vida. Es un ser muy especial. El rótulo de ´La Voz sensual del Tango’ surge por lo que transmitía. Tiene un fraseo único en el tango. Vive el tango. Eso le da un crédito extra. Gana de entrada por presencia, pero si después no cantaría como canta de nada serviría. Incluso tiene mucha llegada entre el público juvenil. También escribe muy buenas letras. Ahora justamente se enfrascó en un muy interesante proyecto sobre Eva Perón”.

4. “Un pueblo sin sus tradiciones no existe. Mucha gente le escapa a lo nacional, cuando es lo que nos va a salvar. Fijate que el mejor momento del peronismo fue cuando tenía su impronta nacional”.

5. “Veo a muchos jóvenes que desconocen nuestra propia historia, cosas básicas. Y todos somos culpables de eso. Hubo un lapsus acá, después de ’55, de desnacionalizar todo, incluido el tango. De sacarle, por ejemplo, el nombre al Teatro Discépolo para ponerle Presidente Alvear, un montón de canalladas gorilescas que le hicieron mucho daño al país”.

6. “Vos no podés amar a lo que no conocés. ¿Cómo los chicos van a involucrarse con el tango o con el folklore si en la escuela no se los enseñan? España lo hace con el Flamenco. Y después que elijan lo que les guste. Yo no estoy en contra del rock, del reggaetón o lo que sea. Pero que tangan las opciones para elegir”.

7. “El tango, el fútbol, el boxeo y el turf de alguna manera están unidos. Y yo los vivo a pleno. Es cierto que muchos me asocian a lo porteño, pero yo nací en San Agustín, un pueblito muy chiquito de Balcarce, al que vuelvo siempre”.

8. “Es clave invertir en educación, pensar un país a 50 años, con un único partido que sea el de la Patria. No entiendo cómo no se puede sentar a una misma mesa gente que piense distinto, a debatir. Pepe Mujica siempre dice: ‘hay que andar juntos, a los codazos, pero siempre juntos’. Un tipo muy sabio”.

9. “A Fangio, que tenía una memoria y una humildad envidiables, lo conocí en una pizzería de Núñez, La Guitarrita. Estaban El Flaco Morán, Nicolino Locche y Fangio. Hablamos de Balcarce y de muchas otras cosas. Pasó como un año y en una fiesta de El Gráfico, Fangio le comenta al por entonces director de la revista, Aldo Proietto: “este es de mis pagos, bueno como yo”. Un gran recuerdo”.

10. “Sí, soy una persona de códigos. Mi Viejo es un espejo en eso. Me tocó de muy joven caminar la noche y tuve la suerte de tener al lado a tipos como Alberto Morán, Calígula, Juan Carlos Lamas, Osvaldo Ardizzone, Julio Ernesto Vila. Todos tenían su impronta y sabían caminar la calle. El Flaco Morán una vez le dijo a un mozo que siempre nos chicaneaba con eso de la noche: “sí, nosotros somos gente de la noche, pero hay tanto gil al que se le hizo tarde…”.

11. “El ´feca con Galo´’ es un momento aparte. Sucede cuando él apaga, silencia el celular, y comparte un café conmigo. No tiene precio… No creo que le deje muchas cosas, pero sí la pasión por la lectura, por la palabra, por el honor”.

12. “Yo aprendí de algunos triunfos pero mucho más de los fracasos. No me arrepiento de nada. Cada vez que hago algo lo arranco con pasión”.

13. “Mi abuelo siempre me decía: ‘sos dichoso si tenés amigos, pero sos un infeliz si no tenés aunque sea un enemigo’. El que no tiene enemigos es porque no hace nada, no molesta a nadie. Detesto eso como a los obsecuentes y cobardes. El obsecuente termina siendo un traidor. Tarde o temprano, traiciona siempre”.

14. “Soy esencialmente un buen tipo, muy frontal. Hay gente que valora que uno sea frontal, y otra a la que le molesta. Nunca adulo por adular. Y cuando cierro una puerta no la abro nunca más”.

15. “Mandela es el personaje a nivel mundial que más me seduce. Estuvo muchos años preso y cuando salió de la cárcel lo hizo sin odios, sin broncas. Y cuando fue gobierno hizo lo que dijo que iba a hacer. Probó que era honesto, cumplió con sus ideales, acercó a la Sudáfrica negra con la blanca. Tuvo el poder y no se cobró venganza. Se fue cuando cumplió su mandato y formó gente para reemplazarlo. Un ser único”.

